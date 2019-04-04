Başkan Bulut ile Meclis Üyeleri Mazbatalarını Aldı
1 saat önce
- Başkan Bulut ile meclis üyeleri mazbatalarını aldıKİLİS - Kilis Belediye Başkanlığına seçilen Mehmet Abdi Bulut ile Belediye meclis üyeleri, İl Genel Meclisi üyeleri düzenlenen törenle mazbatalarını aldılar.
- Başkan Bulut ile meclis üyeleri mazbatalarını aldı
KİLİS - Kilis
Belediye Başkanlığına seçilen Mehmet Abdi Bulut
ile Belediye meclis üyeleri, İl Genel Meclisi üyeleri düzenlenen törenle mazbatalarını aldılar.
Kilis Adliyesinde düzelen törende Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut
ile Meclis üyeleri, İl Genel Meclisi üyeleri mazbatalarını Merkez
İlçe Seçim Kurulu Başkanı Harun Ceylan
, İl Seçim Kurulu Müdürü Murat Tarakçı
tarafından verildi. Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, En büyüt temennilerinin seçimin kazasız belasız geçmiş olması olduğunu ifade ederek, "Adliye çalışanlarına ve güvenlik güçlerine teşekkür ediyorum. Kimsenin burnu kanamadan bizlere bu günleri yaşamayı nasip etti. İnşallah hayırlara vesile olur. İnşallah güzel günler görürüz. Hayırlı hizmetlere vesile oluruz. Bu süreçte katkısı olan, emeği olan herkese teşekkür ediyorum" dedi. AK Parti
Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş
ile AK Parti il ve ilçe yönetim kurulu üyelerinin da katıldığı mazbata töreninden sonra adliye önünde hatıra Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, il genel meclisi ile belediye meclisi üyeleri fotoğrafı çektirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 12:09 Kaynak: İHA
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