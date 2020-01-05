Başkan Bulut ile Rektör Karacoşkun öğrencilere çorba ikramında bulundu - Son Dakika

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, 7 Aralık Üniversitesinde final sınavına hazırlanan öğrencilere çorba ikramında bulundu.



Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ile birlikte 7 Aralık Üniversitesinde final sınavlarına hazırlanan öğrencilere çorba dağıttı. Öğrenciler, geç saatlere kadar ders çalıştıkları üniversite kütüphanesinde dağıtılan çorba ikramından memnun kaldı.



7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Kilis Belediyesine bu jestlerinden dolayı teşekkür ettiğini ifade ederek, "Üniversitemizde eğitim gören öğrencilerin kendilerini farklı hissetmeleri için sınav ve final dönemlerinde daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda ikramlarımız var. Öğrencilerimiz, bu şehirde üniversitemizde bizim misafirlerimizdir. Bu yılda öğrencilerimiz için gün bu çay ikramında bulunuyoruz. Hafta sonları sabah bohça ve çay ikramında bulunuyoruz. Akşamları da tatlı ikramlarımız oluyor. Belediyemiz önemli katkılar sunuyor. Kedilerine teşekkür ediyorum" dedi.



Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut ise üniversitede sabahları öğrencilere çorba dağıtıklarını ifade ederek, "Final döneminde de çocuklarımızın gece geç saatlerde derslerine motive olmaları için hocamızdan böyle bir teklif gelince biz de seve seve kabul ettik. Finallerin son gününe kadar öğrencilerimize çorba ikramlarımız devam edecek. Bütün öğrencilere başarılar diliyorum" diye konuştu.



Öğrenciler ise uygulamadan dolayı memnun olduklarını ifade ederek, Belediye Başkanı Bulut ile Rektör Karacoşkun'a teşekkür etti. - KİLİS