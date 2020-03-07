Başkan Bulut'in 8 Mart dünya kadınlar günü mesajı - Son Dakika
Son Dakika Politika Başkan Bulut'in 8 Mart dünya kadınlar günü mesajı - Son Dakika

Başkan Bulut'in 8 Mart dünya kadınlar günü mesajı

6 saat önce

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, 8 Mart dünya kadınlar günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Bulut'in 8 Mart dünya kadınlar günü mesajı, System.String[]

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, 8 Mart dünya kadınlar günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Başkan Bulut, Toplumlar zaman içerisinde yeni umutlar, yeni yaşamlar ve yeni dünyalar kurduklarını belirterek, "Geçmişte yaşanan tecrübeler ve günlük yaşamın getirdiklerini yarınlara nakşeden ve nesilden nesile ulaşmasını, büyük gayretler sarf ederek sağlayanların en önemli rolü kadınlarımızındır. Doğudan batıya, kuzeyden güneye Ülkemiz sathını sevgi, emek, alın teri, fedakarlık ve umutla çepeçevre saran Anadolu kadını yeni bir hayatın kapılarını da insanımıza ve çocuklarımıza aralamaktadırlar.Tarihsel süreç içerisinde, dünyadaki hemcinslerine yaptıkları ile örnek olan ve bizler için de bir gurur kaynağı olan kadınlarımız; gerek sosyal, gerekse ekonomik alanda, hedefleri doğrultusunda, her geçen gün yükselttiği başarı çıtası ile bugün de bu öncü vasfını sürdürmektedir.Hal böyleyken kadınlarımıza yönelik yaşanan şiddet olgusu ve bunun yol açtığı derin toplumsal sorunlar bizleri üzmektedir. Toplumun bütün bireyleri olarak şiddet olgusu ile mücadele etmeli ve kadınlara karşı sevgi, saygı, hoşgörü ve anlayışla davranmayı insani bir gereklilik olarak görmeliyiz.Kadınların başarıları ile konuşulduğu ve değerin gösterildiği nice kadınlar gününü kutlamak ümidiyle bütün kadınlarımızın günlerini kutluyorum" ifadesini kullandı. - KİLİS

Mehmet Abdi Bulut, 8 Mart, Kilis, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 01:33 Kaynak: İHA
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