Başkan Bulut korona virüse karşı alınan tedbirleri açıkladı - Son Dakika
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Başkan Bulut korona virüse karşı alınan tedbirleri açıkladı

6 saat önce

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Yeni tip korona virüsün pek çok ülkeye 1-2 hafta içinde bulaşmasına, ardından çok hızlı bir küresel yayılım göstermesine rağmen devletin süreci çok iyi yönettiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Sağlık Bakanımız Dr.

Başkan Bulut korona virüse karşı alınan tedbirleri açıkladı, System.String[]

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Yeni tip korona virüsün pek çok ülkeye 1-2 hafta içinde bulaşmasına, ardından çok hızlı bir küresel yayılım göstermesine rağmen devletin süreci çok iyi yönettiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca ve ilgili kurumların yetkililerine teşekkür ediyorum" dedi.


Başkan Bulut, Kilis Belediyesi olarak şehirde korona virüsüne karşı tedbirleri en üst düzeyde aldıklarını ifade ederek "Belediye olarak vatandaşımızın konforunu, yaşam kalitesini düşünmek zorunda olduğumuz gibi sağlığını da düşünmek zorundayız" dedi


Şuana kadar korona virüs ile ilgili yapılan çalışmalarla ilgili bilgi vere Bulut, "Öncelikli olarak, Belediyemiz bünyesinde yapacağımız önleyici çalışmalarda daha etkin ve daha hızlı hareket edebilmek amacıyla bir korona virüs timi oluşturduk. Bunun yanı sıra sosyal mesafenin korunması ve vatandaşlarımızın yakın temasının engellenmesi amacıyla Recep Tayyip Erdoğan Meydanı, Adnan Menderes Parkı, Cumhuriyet Meydanı ve ilimiz geneli diğer parklarda bulunan bankları kaldırdık, Canlı Hayvan Pazarının, Söğütlüdere göl restorandın ve Resul Osman Mesire alanlarının da ikinci bir karara kadar kapatılmasına karar verdik" dedi.


"Halkımızın yoğun olarak kullandığı yerler dezenfekte edildi"


Bulut, Dezenfeksiyon işlemiyle ilgili malzemeyi tedarik ederek temizlik işleri müdürlüğünün 47 araçlık bir temizlik ekibiyle çalıştığını vurgulayarak, " Halkımızın yoğun olarak kullandığı Belediye hizmet binalarımız, okullarımız, camilerimiz, otobüs duraklarımız, çocuk oyun alanları, parklar, şehirlerarası otobüs terminali ve yeşil alanlar gibi yerlerde çok hızlı bir şeklide dezenfekte çalışmalarına başladık. Şu anda dezenfekte işlemleri sürüyor. Tüm okullarımız için çalışmalarımızı başlattık. Birçok kamu kurumunun dezenfekte talebi geliyor. İmkanlarımız ölçüsünde de bunları karşılıyoruz. Sivil Toplum Örgütlerinden gelen talepleri karşılamaya gayret gösteriyoruz. Tüm çöp konteynerlerini yıkayıp dezenfekte ediyoruz. Tüm park, yeşil alan, bank, kamelya, sert zemin ve çocuk oyun gruplarını dezenfekte ettik, yıkadık. Tüm toplu taşıma araçlarının, ticari taksilerin, şehirler arası yolcu minibüslerinin, otobüs duraklarının, şehirlerarası otobüs terminalinin dezenfekte ve temizlik işlerini tamamladık. Ana arterler ile Cumhuriyet caddesi ve Murtaza caddesi olmak üzere şehrimizi ilaçla yıkayıp sonrasında dezenfekte ettik" ifadesini kullandı


"Tüm Kilis'e hijyen malzemesi dağıtıyoruz"


Başkan Bulut, "Korona virüsüne karşı tedbir amaçlı başlattığımız hijyen ve dezenfekte çalışmalarımız kapsamında tüm mahallelerimize çamaşır suyu ve sıvı sabun dağıtımımız aralıksız olarak devam ediyor. Ayrıca İlimizde Bulunan bina yönetim ve temizlik firmalarına dezenfektan malzemesi verdik. En Önemlisi de Vefa Sosyal Destek Grubunun ihtiyaçlarının bir bölümünü belediye olarak biz tedarik ettik, onlar dağıtımını yapıyorlar."


"Hiçbir abonenin suyu kesilmeyecek"


Temizliğin bu süreçteki önemine binaen yeni bir karara kadar borçları nedeniyle hiçbir abonenin suyunun kesilmeyeceğini ifade eden Bulut, "Suları kesik olan 1.285 abonelerimizin sularının da açıldığını ve kapatılma kararı alınan belediyemize bağlı işletmelerden ve dükkanlardan geçici bir süreliğine kira alınmayacağını vurgulayan Bulut, Kadın Meslek Zenginleştirme Merkezleri, gençlik merkezleri, Fitnesi merkezi ve Çocuk kulübünün yürütmekte oldukları bütün faaliyetlere ara verildi" dedi


"Sağlık personele toplu taşıma araçlarını ücretsiz yaptık"


Sağlık personellerini de unutmadıklarını belirten Bulut, "Fedakarca görevinin başında olan sağlık çalışanlarımız, personel kimlik kartlarını göstererek toplu taşıma araçlarımızdan ücretsiz faydalanabilmelerini sağladık" şeklinde konuştu.


"40 dakika teneffüs kampanyasına destek olduk"


Bulut, "Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından öğrencilere ilk teneffüs 40 dakika olacak demesinin üzerine birçok belediye başkanı kampanyaya illerine özgü ürünlerle destek olmuştu. Bu konuda açıklama yapan Bulut, "İlk teneffüs 40 dakika uygulamasına biz de katkı yapalım istedik. Öğrencilerimize enerji olsun diye 81 ilimizdeki 81 okulumuza doğal enerji deposu olan Kilis Karası Kuru Üzümleri ve okullarımızın bahçesine ilimizi temsilen Zeytin Fidelerini bakanlığımız bize okulların listesini iletir iletmez göndereceğiz" ifadelerini kullandı


"Krizi fırsata çevirmek isteyenlere müsaade etmeyeceğiz"


Krizi fırsata çevirmek isteyenlere karşı Zabıta denetimlerini artırdığını ifade eden Bulut, ".Buna asla müsaade etmeyeceğiz. Şehrimizin çeşitli yerlerinde faaliyet gösteren manav ve fırınların eldivensiz satış yapılmaması ve meyve sebzelerin seçtirmeden alınması konusunda uyararak ve marketlerde sosyal mesafe şartına özen gösterilmesi konusunda ikazlarda bulunarak semt pazarlarında çalışanlara, sebze ve meyve halimizde bulunan esnaflarımıza maske ve eldiven dağıttık. Halkın yoğun olarak bulunduğu alışveriş merkezleri, kafeteryalar, restoranlarda hijyen denetimlerimizi artırdık. Bu denetimlerimizi etkin bir şekilde sürdüreceğiz"


"Vatandaşları bilgilendireceğiz"


Başkan Bulut, "Vatandaşlarımızı bilgilendirmek amacıyla bilardo, afiş, raket, dijital ekranlarımız, kurumsal web sayfamız ve sosyal medya hesaplarımızdan gerekli bilgilendirmeyi sağlıyoruz. Sağlık Bakanımızın ülkemizde de virüsün görüldüğüne dair açıklamasıyla birlikte yürüttüğümüz önlem alıcı tedbirlerimiz en üst düzeydedir. Kilis Valiliğimiz, İl Sağlık Müdürlüğümüz ve ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli bir şekilde çalışmalarımız devam etmektedir. Ben buradan hemşehrilerime seslenmek istiyorum. Biz Kilis Belediyesi olarak çalışıyoruz. Evde Kal Kilis Belediye Sahada" diye konuştu. - KİLİS

Recep Tayyip Erdoğan, Kilis, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 05:06 Kaynak: İHA

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