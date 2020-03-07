Başkan Bulut seçim öncesinde verdiği vaatleri gerçekleştiriyor - Son Dakika
Son Dakika Politika Başkan Bulut seçim öncesinde verdiği vaatleri gerçekleştiriyor - Son Dakika

Başkan Bulut seçim öncesinde verdiği vaatleri gerçekleştiriyor

6 saat önce

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, 31 Mart seçim vaatlerini yerine getirmeye başladı.

Başkan Bulut seçim öncesinde verdiği vaatleri gerçekleştiriyor, System.String[]

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, 31 Mart seçim vaatlerini yerine getirmeye başladı.


Başkan Bulut, TOKİ aracılığı ile konut sorununu çözeceklerine dair söz verdiklerini ifade ederek, "TOKİ'ye arsa verdik. 1'inci etap konutlar kısa süre içerisinde yapımına başlanıyor. İkinci etap konutlar ise 2 Haziran 2020 tarihinde ihalesi yapılacak. 31 Mart seçim vaatlerinden biri olan Cumhuriyet Caddesinin sağlıklaştırılması ve giydirilmesi projesinin çalışmalarına başlandı.Ekiplerimiz ilk olarak Hacı Cümbüş Camisi civarından giydirme çalışmalarına başladılar. Caddede bulunan iş yeri ve evler tek tip olarak giydirilerek güzel bir görünüme kavuşturulacak. Seçim vaatlerinden bir diğeri olan Şeyh Mansur kavşağı civarında ilimize yapılacak olan yeni Sebze ve Meyve Halinin inşaatına başlandı.Seçim vaatlerinden biri diğeri olan Taziye evlerinin sayısını arttırma projesi gerçekleşiyor. Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi Hacı Mehmet Koçarslan Anadolu Lisesi arkasına yapılacak olan taziye evimizin inşaatına başlandı. Verdiğimiz bütün sözleri ve daha fazlasını gerçekleştirmek için çalışıyoruz" dedi. - KİLİS

Mehmet Abdi Bulut, Kilis, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 12:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'da koronavirüs alarmı! İmamoğlu, mobil hijyen filosunu sahaya sürdü
Erdoğan, siyasi hayatında kendisine eşlik eden kara kaplı defterden ayda 2 tane bitiriyor İYİ Partili Aylin Cesur, şehit cenazesindeki fotoğraflarla ilgili suskunluğunu bozdu Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB'nin zirve önerisini kabul etti, 9 Mart'ta Brüksel'e gidiyor

Son Dakika Haberleri
16:54 Rock'ın ışığıyla ezber bozuyorlar
16:54 İlk yerli süper kahraman animasyonu 3 Nisan'da gösterime girecek
15:59 'Muhterem Nur öldü' haberlerine açıklama geldi: Gözlerini açtı, parmaklarını hareket ettiriyor
15:43 Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur'un sağlık durumu nasıl?
15:35 Hakan Taşıyan satırla Maraş dondurması kesti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2020 18:58:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Bulut seçim öncesinde verdiği vaatleri gerçekleştiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]