Başkan Bulut'tan Babalar günü mesajı - Son Dakika

Başkan Bulut'tan Babalar günü mesajı

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Babalar günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Bulut'tan Babalar günü mesajı, System.String[]

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Babalar günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Başkan Bulut, mesajında üm babaların gününü kutladığını ifade ederek, "Babalarımız, mutlu ve huzurlu bir yaşam sürdürebilmemiz ve topluma faydalı bireyler olabilmemiz için hayatını bizlere adayan, her anımızda desteğine ihtiyaç duyduğumuz, varlığı ile kendimizde güç bulduğumuz kişilerdir. Onlar sağlıklı bir toplum yapısının oluşmasında önemli katkılar sağlamakta, gelecek nesillerimize örnek teşkil etmektedirler. Gösterdikleri sevgi, saygı ve hoşgörü ile birlik, bütünlük, güven ve fedakarlığın baş kahramanları, çocuklarına ve eşlerine kol kanat geren onları koruyup gözetleyen değerli babalarımızın Babalar Günü'nü kutluyor, ebediyete intikale eden babalarımızı rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerine ver verdi. - KİLİS

Mehmet Abdi Bulut, Babalar Günü, Kilis, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.06.2020 11:48 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Bulut'tan Babalar günü mesajı - Son Dakika

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