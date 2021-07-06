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Başkan Bulut'tan, Bakan Elvan'a 4 maddelik dosya - Son Dakika

Başkan Bulut'tan, Bakan Elvan'a 4 maddelik dosya

06.07.2021 16:46
Başkan Bulut'tan, Bakan Elvan'a 4 maddelik dosya, System.String[]

KOTO Başkanı Necmi Bulut, TOBB Müşterek Konsey Toplantısı'nda bir araya geldiği Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'a, Kocaeli iş dünyasının sorunlarını ve çözüm önerilerini içeren 4 maddelik dosya iletti.

KOTO başta olmak üzere ülkemizde faaliyet gösteren 365 oda ve borsanın çatı kuruluşu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Müşterek Konsey Toplantısı düzenledi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliği yaptığı toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan konuk olarak katılırken, KOTO Başkanı Necmi Bulut başta olmak üzere, Oda ve Borsa temsilcileri sorunlarını ve çözüm önerilerini iletme fırsatı buldu.

BAŞKAN HİSARCIKLIOĞLU: SÜRDÜRÜLMELİ

Konseyin açılış konuşmasını gerçekleştiren TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Yılın ilk çeyreğinde kaydedilen yüzde 7'lik büyüme özel sektöre verilen desteklerin yerine ulaştığını göstermesi açısından çok önemli. Ancak, bu durumun tüm sektörlere eşit yansımadığının, büyümenin bereketinden herkesin eşit ölçüde faydalanmadığının da farkındayız. Başta hizmetler kesimi olmak üzere salgından en fazla olumsuz etkilenen ve büyümeden yeteri kadar pay alamayan sektörlerimiz için destek adımlarının mutlaka sürdürülmesini istiyoruz. Güçlü büyümeyi sürdürebilmek için kredi faizlerinde ve enflasyonda düşüş, döviz kurlarında istikrar sağlanması gerektiğini ve geçmişte yaptığımız gibi yine bunu başarılabileceğimizi de düşünüyoruz.

BAKAN ELVAN: GÜÇLÜ BİR REFORM PROGRAMI OLUŞTURUYORUZ

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, küresel ekonominin geçen yıl 2. Dünya Savaşı sonrası dönemin en şiddetli daralmalarından birine şahit olduğuna dikkati çekerek, hem toplumların hem de ekonomilerin sağlığının, pandemiden ciddi şekilde yara aldığını belirtti. Bakan Elvan, Kovid-19 sonrası döneme de en iyi şekilde hazır olmak için ekonomi ve hukuk alanlarında çok güçlü bir reform programı oluşturduklarını, uygulanacak politikaları belirlerken, TOBB başta olmak üzere ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla yakın iş birliği halinde çalıştıklarını söyledi. Reform Paketi'ndeki ilerlemelere de değinen Elvan, haziran sonuna süre koydukları 35 eylem başlığından 31'inin tamamlandığını ifade etti.

BAŞKAN BULUT'TAN 4 TALEP

KOTO Başkanı Necmi Bulut konseyde 4 madde gündeme getirdi. Sorunların çözümü için bu tür toplantıların çok önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Bulut, "Birlik Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'na bu kapsamlı organizasyon için, Bakanımız Sayın Lütfi Elvan'a da bizlerin sesine samimiyetle kulak verdiği için sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Dünya genelinde etkili olan pandemi, demir-çelik, inşaat malzemeleri ve makine imalat sektöründe girdi maliyetlerinde artış yaşanmasına neden olmaktadır. Buna ilave olarak yurtiçi piyasalarda tedarik zincirinde yaşanan sorunlar ilişkili sektörlerde faaliyet gösteren firmaları zor durumda bırakmaktadır. Halihazırda finansmana erişimde sorunlar yaşayan küçük ve orta ölçekli işletmelerin imalat süreçlerinin aksamaması adına girdi maliyetleri ve ürün tedariki noktasında kamu eliyle düzenleme yapılması gerekmektedir.

SON TARİHİ GEÇTİKTEN SONRA DA ÖDEME YAPILABİLMELİ

Bilindiği üzere 7326 Sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun" 09.06.2021 tarih ve 31506 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı. Ancak kanun, yapılandırmada 1. taksit ödemelerine, ödeme süresi sona erdiği için tahsilat yapılmasına müsaade etmemektedir. İçinde bulunduğumuz Covid-19 salgınının üyelerimiz üzerinde yaşattığı ekonomik sıkıntıların halen devam ettiği göz önünde bulundurularak, yapılandırmaların taksit süreçleri tamamlanıncaya kadar (6 taksit) bozulmaması, taksit son ödeme tarihi geçtikten sonra da ödeme yapılabilmesi hususunda girişimde bulunulmasını talep etmekteyiz.

KDV İNDİRİMİ UZATILMALI

Pandemi döneminde gelirlerin azalması ve giderlerin değişmemesi sebebiyle taşımacılık sektörünün olumsuz yönde etkilendiği, bu sebeple mali sıkıntıların azaltılması adına 31.07.2020 tarih ve 31202 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 2021 yılı haziran ayına kadar KDV indiriminin uygulanmasıyla taşımacılık sektörünün mali açıdan desteklendiği sektör temsilcilerimiz aracılığı ile ifade edilmiştir. Günümüz itibariyle sektörde gelir – gider verilerine bakıldığında mali sıkıntıların devam etmesi 2021 yılı haziran ayı sonunda son bulacak olan KDV indiriminin pandemi sonuna kadar %1 olacak şekilde uzatılarak sektörün desteklenmesi talebimizdir.

DESTEK TALEPLERİ

Koronavirüsün ilk kez ülkemizde görülmeye başladığı 2020 yılı Mart ayından bu yana üyelerimizin önemli bir kısmının faaliyetlerine ara vermek zorunda kaldığı bilinmektedir. Üyelerimiz, 2020 yılında olduğu gibi 2021 yılının ilk 6 aylık döneminde pandeminin yüksek bulaş riskiyle devam etmesi nedeniyle ekonomik sorunlar yaşamaya devam etmektedir. Bunun sonucunda ise yaşanan yüksek ciro kayıpları, kamuya olan vergi ve SGK vb. ödemeleri ile kredi ve finans kuruluşlarına ödenmesi gereken borç ve kredi ödemeleri yapılamayacak duruma gelmiştir. Esnaf ve tüccarlarımız yaklaşık 1,5 yıllık dönemde oldukça zor ve sıkıntılı günler geçirmektedir. Bu dönemde üyelerimizin yapılandırmada olan SGK ve vergi borçlarının faizsiz olarak ertelenmesi, yapılandırma borçlarının ödenememe durumunda ise hak kaybı yaşatılmaması, üyelerimizin pandemi sürecinde kamu ve özel bankalardan kullanmış olduğu kredi ve kredi kartı borçlarının faizsiz bir şekilde ileri bir tarihe ertelenmesi hususları ile ilgili düzenleme yapılması talebimizdir" ifadelerine yer verdi.

Maliye Bakanı, Lütfi Elvan, Reform, Kredi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Başkan Bulut'tan, Bakan Elvan'a 4 maddelik dosya - Son Dakika


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