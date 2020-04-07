Başkan Bulut'tan Berat Kandili mesajı - Son Dakika
Son Dakika Politika Başkan Bulut'tan Berat Kandili mesajı - Son Dakika

Başkan Bulut'tan Berat Kandili mesajı

6 saat önce

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Berat kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Bulut'tan Berat Kandili mesajı, System.String[]

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Berat kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Başkan Bulut, mesajında Ramazan ayının habercisi Berat Kandilini bir kez daha idrak etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Rabbimizin rahmeti, mağfireti ve nimeti geniş bir şekilde tecelli ettiği; dert, bela, keder ve musibetlerden kurtuluşu ifade eden Berat, bu engin manaların gerçekleştiği müstesna bir gecenin adıdır. Bu gece kendimizi yenileme, geçmişimizi sorgulama ve geleceğimizi planlama açısından çok önemli bir zaman dilimidir Bu gecenin en önemli özellikleri; bu gece bağışlanma ve af gecesidir. Bu gecede yapılan ibadetlerin fazileti çok büyüktür, ancak anne ve babasını incitenler, başkalarına kin ve düşmanlık besleyenler, kötü ahlak düşkünleri bu gecenin faziletinden yararlanamazlar. Allah bu gecede sahralar dolusu koyunlarının tüyleri sayısınca insanları cehennemden azad eder. Ancak kendisine şirk koşanların, Müslümanlara karşı kin ve düşmanlık besleyenlerin, akrabaları ile münasebeti kesenlerin, gururlu ve kibirlilerin, ana, babasına asi olanların ve ahlaksızlığa pervasızca devam edenlerin yüzüne bakmaz. İnsanların bir sene içerisindeki rızıkları, zengin veya fakir olacakları ve ecelleri gibi mühim hususlar o gece içerisinde meleklere bildirilir. Bu geceyi ibadet ve taat'la geçirmek ve nafile namaz kılmak sevaptır. Nitekim Peygamber Efendimiz Hz. Muhammmed (S.A.V.) bu geceyi ibadetle geçirmiş ve Allah' a şöyle dua etmiştir; "Azabından affına, gazabından rızana sığınır, senden yine sana iltica ederim. Sana gereği gibi hamt etmekten acizim. Sen seni sena ettiğin gibi yücesin. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V), bizlere de şöyle buyurmuştur, Şaban ayının yarısı Berat gecesi gelince, gecesini namazla, gündüzünü oruçla geçiriniz. Cenab-ı Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasına iner ve şöyle buyurur 'Benden af dileyen yok mu, onu affedeyim. Rızık isteyen yok mu; rızık vereyim. Şifa dileyen yok mu, şifa vereyim' diye buyurur. Bu tür gün ve gecelerin, dini ve toplumsal hayatta ilahi af, mağfiret ve rahmet temennilerinin zirveye ulaşması, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının da yoğun biçimde yaşamamız temennisiyle, tüm Kilisli hemşehrilerimin ve İslam aleminin mübarek Berat kandilini kutlar, sağlıklı, sıhhatli günler diler, bu sıkıntılı günlerimizden kurtuluşumuza ve hayırlara vesile olmasını yüce Allah' tan niyaz ederim" ifadesini kullandı. - KİLİS

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 11:52 Kaynak: İHA

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