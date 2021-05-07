Başkan Bulut'tan çok önemli 'Pazar' açıklaması - Son Dakika

HAL ESNAFIMIZ HAZIR, PAZARLARIN AÇILMASINDAN MEMNUNUZ

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı 'Pazar genelgesi'ne göre, Pazar yerleri 8 ve 15 Mayıs 2021 Cumartesi günleri 10:00- 17.00 saatleri arasında açık olacak. "Gerek ekonomi, gerekse sosyal hayat için çok önemli' olarak değerlendirilen bu karar sonrası açıklamalarda bulunan KOTO Başkanı Necmi Bulut, "Bu karar hem üretici, hem tüketici, hem de hal esnafı açısından memnuniyet vericidir. Aynı zamanda meclis üyemiz de olan Kocaeli Meyve Sebze Komisyoncuları Derneği Genel Sekreteri Can Kuşkan ve hal esnafımızla durum değerlendirmesi yaptık. Aldığımız bilgiler, stokların yeterli, fiyatların makul olduğu yönünde. Hal esnafımız pazara hazır.

VALİ YAVUZ İLE GÖRÜŞME

Kocaeli Valimiz Sayın Seddar Yavuz ile de açılma öncesi bir araya gelerek Pazar yerlerinin hazırlığı, denetimler ve uygulamalarla ilgili bilgi alışverişi yaptık. Sayın Valimiz hem ekonominin hem de toplumun sağlığı için mesai harcıyor. Kendilerine bir kez daha teşekkür ederken, tüm yönleriyle sıkı tuttuğumuz sürecin, sorunsuz ilerleyeceğini düşünüyoruz. Ancak pazarcı esnafımıza ve vatandaşlarımıza pandemi kurallarının uygulanması yönünde büyük sorumluluklar düşüyor. En küçük bir zafiyete bile mahal verilmeyeceğini ümit ederek, kararın hepimize hayırlı olmasını diliyorum.

MANUEL ÇALIŞMA İZNİ BELGESİ GEÇERLİLİK SÜRESİ 12 MAYIS'A UZATILDI

Öte yandan bir olumlu gelişme daha yaşanmış, muafiyet kapsamında olanların manuel olarak doldurdukları 'çalışma izni görev belgesi formunun' geçerlilik süresi 12 Mayıs 2021 Çarşamba tarihine kadar uzatılmıştır. Nace kodu eşleşme hatası, muafiyet kapsamındaki bir işyerinde görev yapmasına rağmen alt işvereninin muafiyet kapsamında olmaması nedeniyle çalışma izni görev belgesi alamayanlar ile erişim hatası yaşayanlar için çok önemli olan bu belgenin manuel doldurulma süresinin uzatılması da ekonomide yaşanabilecek yeni sektelerin önüne geçecektir" dedi.