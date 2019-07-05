Son Dakika Haberleri: Başkan Bulut'tan Faruk Bostan'a 'geçmiş olsun' mesajı
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Başkan Bulut'tan Faruk Bostan'a 'geçmiş olsun' mesajı

1 saat önce

Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, saldırıya uğrayan KOTO 3. Meslek Komitesi'nden Meclis Üyesi Faruk Bostan ile ilgili açıklama yaptı.

Başkan Bulut'tan Faruk Bostan'a 'geçmiş olsun' mesajı, System.String[]

KOTO'nun her bir meclis üyesi gibi, Kocaeli iş dünyasının geleceğine aydınlık bir yol çizmek adına bu göreve seçilen Faruk Bostan'a 'geçmiş olsun' dileklerini sunan ve Kocaeli Emniyet güçlerine güveninin tam olduğunu ifade eden Başkan Bulut, "Faruk Bostan arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor, toplum ve özellikle ülke ekonomisinin menfaati için ellerini taşın altına koyarak çeşitli görevlere seçilen arkadaşlarımızın böyle bir muameleyle karşı karşıya kalmasının, sadece KOTO'yu değil tüm iş insanlarını üzdüğünü özellikle ifade ediyoruz. Temennimiz böyle olayların toplumun hiçbir kesiminde yaşanmamasıdır.

Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 11:48 Kaynak: Bültenler
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