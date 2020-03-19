Başkan Bulut'tan fide müjdesi - Son Dakika

Başkan Bulut'tan fide müjdesi
6 saat önce
Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, 81 il 81 okuluna zeytin ağacı fidanı ve Kilis karası kuru üzüm dağıtacağını söyledi.
Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, 81 il 81 okuluna zeytin ağacı fidanı ve Kilis karası kuru üzüm dağıtacağını söyledi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un okullar açıldığında ilk teneffüsün 40 dakika olacağını aktarması sonucu, Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'ta kampanyaya katılarak, 81 il 81 okuluna zeytin ağacı fidanı ve Kilis karası kuru üzüm dağıtacağını belirten sosyal medyadan paylaşım yaptı. - KİLİS
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 03:53 Kaynak: İHA
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