Başkan Bulut'tan Ramazan Bayramı kutlaması
1 saat önce
Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, yayımladığı mesaj ile Ramazan Bayramı'nı kutladı.
Kilis
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 12:30 Kaynak: İHA
Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut
, yayımladığı mesaj ile Ramazan Bayramı
'nı kutladı.
Başkan Bulut, Bir mübarek Ramazan ayını daha dualarla uğurluyor ve hep birlikte Ramazan Bayramı heyecanını yaşadıklarını belirterek, "Bayramlar, her yıl gelip geçen sıradan günler olmaktan öte, dargınlık ve kırgınlıkların giderildiği, barış, sevgi ve esenliğin dalga dalga toplumun bütün kesimlerine yayıldığı, bir olmak yerine birlik olmamızı isteyen yüce dinimizin bu çağrısına kulak verilip, yanı başımızdakinin fark edildiği ve gözetildiği, toplumda açılan sosyal yaraların sarıldığı, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızın yeniden güç kazandığı çok özel günlerdir.Bu duygu ve düşüncelerle Ramazan Bayramı'nın ülkemize ve tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini temenni ederek, bütün hemşehrilerimin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramını en içten duygularımla kutluyorum" ifadesini kullandı. - KİLİS
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