Başkan Bulut'un 15 Temmuz mesajı - Son Dakika

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, 115 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.



Başkan Bulut, 15 Temmuz 2016'da FETÖ tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişimi, kahraman milletimizin cesareti, güvenlik kuvvetlerimizin feraseti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bertaraf edilerek tarihin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirtti. Bulut, "Aziz milletimizin ve kahraman güvenlik güçlerimizin hain darbe girişimi karşısında gösterdiği onurlu duruşu, hainlerin yenilgiye uğratılmasının ve demokrasi zaferinin dördüncü yıl dönümünde milletimizin demokrasiye olan inancı ve bağlılığının gelecek nesillere aktarılması için ülke genelinde olduğu gibi ilimizde de çeşitli etkinliklerle icra edilecektir.Milletimiz 15 Temmuz gecesi ülkenin bölünmez bütünlüğü ve istikbali için Çanakkale Savaşında, İstiklal Harbinde olduğu gibi tüm fertleriyle tek yürek sokaklara dökülerek 'tanklardan büyük yüreğim var' diyen aziz milletimiz göstermiş olduğu eşsiz demokrasi mücadelesi ile kendi karar verme yetkisine sahip çıkmıştır. Devletimizin yönetimini ele geçirmeye çalışan hain FETÖ örgütüne karşı Aziz milletimiz ülkemizin bekası için tüm fertleriyle tek yürek, tek bilek fedakarca bir direniş göstererek terör örgütünün hain planına engel olmuştur.Ülkemiz böyle bir darbe girişimi karşısında dahi yolundan şaşmadan hedeflerinden uzaklaşmadan kendi kararlarını kendi veren güçlü ve bağımsız bir ülke olarak yoluna devam etmektedir.Demokrasi ve hukuk devleti ilkelerinden taviz vermeden, milletin ve devletin geleceğini tehdit eden tüm terör örgütlerine, tüm yapılara karşı yurt içinde ve yurt dışında amansız bir mücadele yürütülmeye devam edilmektedir.Bu duygu ve düşüncelerle, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün dördüncü yıl dönümünde bağımsızlığımız ve demokrasimiz uğruna mücadele veren 15 Temmuz şehitlerimize ve tarih boyunca aynı ortak mukaddes değerlerimiz uğruna canlarını feda eden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükran ve minnetle anıyor, en derin saygılarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi. - KİLİS