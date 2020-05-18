Başkan Bulut'un 19 Mayıs mesajı - Son Dakika

Başkan Bulut'un 19 Mayıs mesajı

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Bulut'un 19 Mayıs mesajı, System.String[]

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Başkan Bulut, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutladığını ifade ederek, " Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışıyla başlayıp, Cumhuriyetimizin kurulmasıyla neticelenen bağımsızlık mücadelemiz, milletimiz ve ülkemiz için, gelecek adına atılan tarihi bir adımdır. 19 Mayıs tarihinin, aynı zamanda Gençlik ve Spor Bayramı olarak kabul edilmesi, gençlerimize duyulan güvenin ve onlara verilen büyük sorumluluğun da göstergesidir. Şüphesiz, milletleri güçlü ve ayakta tutan en önemli unsurlardan birisi gelişmenin gücü ve geleceğin mimarları kabul edilen genç nesiller olmuştur. Genç kuşakların yetişmesine önem veren, onları geleceğe hazırlamak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan milletler dünyada söz sahibi olmuş, her alanda önemli gelişmelere imza atmış ve geleceğe umutla bakmışlardır. Her alanda gelişmemizin gücü ve geleceğimizin mimarı olan gençlerimizi her türlü zararlı alışkanlıklardan korumak ve sportif faaliyetlerde bulunmalarını temin etmek için spor tesislerinin yapımında ve erişilebilirliğinde son yıllarda çok önemli çalışmalar yapılmıştır. Bu tesisleşme sonucunda da gençlerimiz hem spor yapma imkanına kavuşmuş hem de uluslararası yarışmalarda ülkemizi ve milletimizi başarılı bir şekilde temsil ederek, önemli dereceler elde etmişlerdir. Uluslararası müsabakalarda Şanlı Bayrağımızı göndere çektiren ve Ülkemizin adını bütün dünyaya duyuran sporcularımız gurur kaynağımızdır. Bu duygu ve düşüncelerle; bütün vatandaşlarımızın, sevgili gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Savaşımızın bütün kahramanlarını ve aziz şehitlerimizi, vefat eden gazilerimizi saygı, şükran ve rahmetle yad ediyor, hayatta olan gazilerimize sağlıklı ve huzurlu bir hayat diliyorum" ifadesine yer verdi. - KİLİS

Mustafa Kemal Atatürk, Mehmet Abdi Bulut, 19 Mayıs, Kilis, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.05.2020 04:06 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Bulut'un 19 Mayıs mesajı - Son Dakika

Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı, Cumhurbaşkanı'nın sözlerine açıklık getirdi: Uzaktan eğitim 19 Haziran'a kadar devam edecek Son Dakika: 23-26 Mayıs tarihleri arasında 81 ilimizde sokağa çıkma yasağı ilan edildi Park halindeki otomobile yaslandığı için darp edilen kişi hayatını kaybetti Zillere basarak yaptığı yardım çağrısı karşılıksız kalan talihsiz vatandaşın cansız bedeni bulundu Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü İstifa eden Tümamiral Cihat Yaycı: İstifam Cumhurbaşkanımıza tepki değildir Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi yarın başlıyor Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma saatleri değişti Devlet başkanının koronavirüsü umursamadığı Brezilya'da ölü sayı 16 bini aştı, hastanelerde doluluk %90'a ulaştı Son Dakika: Camiler 29 Mayıs'tan itibaren öğle ve ikindi namazlarında açık olacak Köylüler tedirgin! Çekirge beklerken sinek istilası başladı Kılıçdaroğlu, hükümete 16 maddelik öneride bulundu: Ekonomik buhrandan bu şekilde çıkarız Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ramazan Bayramı'nda birçok tedbir alınması kuvvetle muhtemel Polis ekipleri, sokağa çıkma yasağını delip üstüne bir de kalabalık halinde maskesiz gezen gruba ceza kesti
BB Erzurumspor'da 5 gün önce koronavirüs tespit edilen 11 kişinin testi negatif çıktı BB Erzurumspor'da 5 gün önce koronavirüs tespit edilen 11 kişinin testi negatif çıktı         
22:06
Karantinada olan Hadise'nin yeni pozları yüz binlerce beğeni aldı Karantinada olan Hadise'nin yeni pozları yüz binlerce beğeni aldı         
21:53
Milli Eğitim Bakanı, Cumhurbaşkanı'nın sözlerine açıklık getirdi: Uzaktan eğitim 19 Haziran'a kadar devam edecek Milli Eğitim Bakanı, Cumhurbaşkanı'nın sözlerine açıklık getirdi: Uzaktan eğitim 19 Haziran'a kadar devam edecek         
21:47
Kars'ın Kağızman ilçesinde 7 teröristin etkisiz hale getirilmesiyle Çemçe grubu tamamen yok edildi Kars'ın Kağızman ilçesinde 7 teröristin etkisiz hale getirilmesiyle Çemçe grubu tamamen yok edildi         
21:01
KKTC'de oteller 1 Haziran'dan itibaren hizmete açılacak KKTC'de oteller 1 Haziran'dan itibaren hizmete açılacak         
20:32
Park halindeki otomobile yaslandığı için darp edilen kişi hayatını kaybetti Park halindeki otomobile yaslandığı için darp edilen kişi hayatını kaybetti         
20:14
65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma saatleri değişti 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma saatleri değişti         
20:03
Son Dakika: Türkiye'de 18 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 31 oldu, 1158 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 18 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 31 oldu, 1158 yeni vaka tespit edildi         
20:02
19 Mayıs saat 19.19'da evlerden İstiklal Marşı okunacak 19 Mayıs saat 19.19'da evlerden İstiklal Marşı okunacak         
19:57
Son Dakika: Salgın nedeniyle Türkiye'de 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi sona erdi Son Dakika: Salgın nedeniyle Türkiye'de 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi sona erdi         
19:32
Son Dakika: 23-26 Mayıs tarihleri arasında 81 ilimizde sokağa çıkma yasağı ilan edildi Son Dakika: 23-26 Mayıs tarihleri arasında 81 ilimizde sokağa çıkma yasağı ilan edildi         
19:29
Son Dakika: Camiler 29 Mayıs'tan itibaren öğle ve ikindi namazlarında açık olacak Son Dakika: Camiler 29 Mayıs'tan itibaren öğle ve ikindi namazlarında açık olacak         
19:12
İspanya'da koronavirüs nedeniyle 18 Mayıs'ta 59 kişi hayatını kaybetti İspanya'da koronavirüs nedeniyle 18 Mayıs'ta 59 kişi hayatını kaybetti         
18:35
ÇAYKUR, beyaz çayın kilosunu 575 liradan alacak ÇAYKUR, beyaz çayın kilosunu 575 liradan alacak         
18:10
11 günlük kız bebeğinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 25 kişi karantinaya alındı 11 günlük kız bebeğinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 25 kişi karantinaya alındı         
18:02
Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu         
17:59
Görevden uzaklaştırılan HDP'li Yaşar Akkuş, Görevden uzaklaştırılan HDP'li Yaşar Akkuş, "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı         
17:41
Koronayı atlatan yıldız futbolcu zor günlerini anlattı: Ciğerlerim patlayacak gibiydi Koronayı atlatan yıldız futbolcu zor günlerini anlattı: Ciğerlerim patlayacak gibiydi         
17:40
Ekonomistler Merkez Bankası'ndan ortalama 50 baz puan faiz indirimi bekliyor Ekonomistler Merkez Bankası'ndan ortalama 50 baz puan faiz indirimi bekliyor         
17:30
Son Dakika: Kars'da çatışma: 3 terörist öldürüldü, 1 askerimiz şehit oldu Son Dakika: Kars'da çatışma: 3 terörist öldürüldü, 1 askerimiz şehit oldu         
17:22
Yasağı ve uyarıları hiçe sayıp toplu iftara giden 13 kişiye koronavirüs bulaştı Yasağı ve uyarıları hiçe sayıp toplu iftara giden 13 kişiye koronavirüs bulaştı         
17:14
ABD'de 18 Mayıs'ta koronavirüs salgını nedeniyle 854 kişi hayatını kaybetti ABD'de 18 Mayıs'ta koronavirüs salgını nedeniyle 854 kişi hayatını kaybetti         
17:12
ABD'de insanlar üzerinde denenen koronavirüs aşılarının ilk sonuçları başarılı ABD'de insanlar üzerinde denenen koronavirüs aşılarının ilk sonuçları başarılı         
17:03
Altının kilogramı 388 bin 300 liraya yükseldi Altının kilogramı 388 bin 300 liraya yükseldi         
17:02
Bayern Münihli Robert Lewandowski, ligde 4 gol daha atarsa kendi rekorunu kıracak Bayern Münihli Robert Lewandowski, ligde 4 gol daha atarsa kendi rekorunu kıracak         
16:58
Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşısı Eylül'e kadar 30 milyon doz üretilebilir Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşısı Eylül'e kadar 30 milyon doz üretilebilir         
16:57
Alanya'da Rus turist çırılçıplak havuza girdi Alanya'da Rus turist çırılçıplak havuza girdi         
16:52
Selin Ciğerci, Selin Ciğerci, "Çocuğum olmuyor" diyen model Larissa Gacemer'e destek oldu         
16:47
Son Dakika: Benzine 13, motorine ise 8 kuruş zam geldi Son Dakika: Benzine 13, motorine ise 8 kuruş zam geldi         
16:38
Pastanelerin bayram öncesi siparişleri koronavirüs nedeniyle düştü Pastanelerin bayram öncesi siparişleri koronavirüs nedeniyle düştü         
16:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2020 22:25:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Bulut'un 19 Mayıs mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]