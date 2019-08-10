Son Dakika Haberleri: Başkan Bulut'un Bayram mesajı
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Başkan Bulut'un Bayram mesajı

2 saat önce

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Kurban bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Bulut'un Bayram mesajı, System.String[]
Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Kurban bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Bulut, bayramların, kardeşlik bilincinin yenileme, aramızdaki dayanışmayı pekiştirme vesilesi olduğunu belirtti.

Bulut mesajında, "Ebedi kardeşliğimizi güzel duygularla pekiştirdiğimiz bayram günlerinde daha bir muhabbetle kucaklaşıyoruz. Sevginin, vefanın, sadakatin, fedakarlığın simgesi olan kurbanın ve Kurban Bayramının anlamını çok iyi idrak etmeliyiz. Kurban bir nevi elimizle verdiğimize gönlümüzü de vermektir. Bu günler, Hac ibadetinin ifa edildiği, kültürleri ve coğrafyaları farklı milyonlarca Müslümanın, dualar eşliğinde, kardeşlik manzarası ortaya koyduğu günlerdir. Bu vesile ile Kilisli hacılarımız ve tüm hacılarımızın da ibadetlerinin kabul olmasını Rabb'imden niyaz ederim. Bayram bütün kardeşlerimizle birlikte yaşanabilirse anlamlıdır. Dayanışma içerisinde, kurbanlarımızı paylaşarak, ikramda bulunarak, aile büyüklerimizin hayır dualarını alarak, çocukları, öksüzleri ve yetimleri sevindirerek bayram sevincini çoğaltmalıyız. Evinde ve yatağında ziyaretçi bekleyen insanlarımızı hatırlamalıyız; kimsesizlerin, ihtiyaç sahiplerinin kapılarını çalmalı, yüzlerinin gülmesine vesile olmalıyız. Bu bayram vesilesiyle aziz şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, Gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum. Bu duygu ve düşüncelerle kıymetli hemşehrilerimizin mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, Bayramın, Kilis'imiz, ülkemiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Yüce Allah'tan diliyorum" ifadesine yer verdi. - KİLİS
Mehmet Abdi Bulut, Kurban Bayramı, Kilis, Politika

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 10:19 Kaynak: İHA
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