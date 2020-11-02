Başkan Bulut'un ismi mahalleye verilecek - Son Dakika

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, başkanlığında toplanan belediye meclisi 12 Ekim tarihinde beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'un ismi yeni oluşturulan mahallede yaşatılacak

Belediye Başkanı Servet Ramazan, yaptığı açıklamada, Kilis Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısında gündeme alınan ve oy birliği ile kabul edilen karar ile vefat eden Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'un adı yeni oluşturulan mahalleye verileceğini söyledi. Başkan Ramazan, "Merhum Belediye Başkanımızın isminin Kilis'te ebedi olarak yaşatılması ve anılması yönünde aldığımız bu karar ilimize hayırlı olsun. Bu vesile ile merhum Belediye Başkanımız Mehmet Abdi Bulut'a bir kez daha Cenab-ı Allahtan rahmet diliyorum" diye konuştu. - KİLİS