Son Dakika Haberleri: Başkan Bulut'un İstanbul'un fethinin 566. yılı dönümü mesajı
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Başkan Bulut'un İstanbul'un fethinin 566. yılı dönümü mesajı

24 dakika önce

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, İstanbul'un fethinin 566. yılı dönümü yayımladığı mesaj ile kutladı.

Başkan Bulut'un İstanbul'un fethinin 566. yılı dönümü mesajı, System.String[]
Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, İstanbul'un fethinin 566. yılı dönümü yayımladığı mesaj ile kutladı.

Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, mesajında asırlardır birçok medeniyete ev sahipliği yapmış İstanbul'un fethi ile köklü medeniyetin insanlık tarihine damgasını vurduğunu hatırlattı. Bulut'un mesajında "İstanbul Fethi'nin önemine binaen söylenen en değerli ve en güzel söz; Peygamber Efendimizin, 'İstanbul muhakkak fetih olunacaktır. Bunu gerçekleştirecek ordunun kumandanı ne mutlu kumandan ve askeri ne mutlu askerdir' şeklindeki beyanıdır.İstanbul'un fethi siyasal, sosyal ve kültürel sonuçlarıyla dünya tarihinin akışını değiştiren tarihimizin en büyük zaferlerinden birisidir. Bu zafer aynı zamanda Fatih Sultan Mehmet'in hoşgörü ve adalete dayanan yönetim anlayışıyla da tarihe geçmiş bir başarıdır. Bu anlayış ve hoşgörü ile birlikte İstanbul, farklı inanç ve kültürlerin bir arada rahatça yaşadığı bir şehir haline gelmiştir.Bu duygu ve düşüncelerle Peygamber efendimizin müjdelediği komutan, gemileri karadan yürüten, çağ açıp çağ kapatan Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve muzaffer ordusunu rahmet ve minnetle anıyor, İstanbul'un Fethi'nin 566. yıl dönümünü kutluyorum" ifadelerine yer verildi. - KİLİS
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 02:51 Kaynak: İHA
Kilis, Mehmet Abdi Bulut, İstanbul, Politika
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