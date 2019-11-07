Son Dakika Haberleri: Başkan Bulut'un Mevlid Kandili mesajı
Son Dakika Politika Başkan Bulut'un Mevlid Kandili mesajı

Başkan Bulut'un Mevlid Kandili mesajı

7 saat önce

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Mevlid Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Bulut'un Mevlid Kandili mesajı, System.String[]

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Mevlid Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Başkan Bulut, Tüm İslam aleminin ve Kilis halkının kandilini kutlayarak, "Mevlid Kandili Peygamberimizin yaşayışını, hadis-i şeriflerini yeniden hatırlamak için bir fırsat, İslam'ı müjdeleyen rahmet elçisi sevgili Peygamberimizin, engin hoşgörüsünü, merhametini, güzel ahlakını, yol gösterici öğütleri anlama ve bu anlayışla yenilenme zamanıdır.İyilik ve doğruluk adına örnek alınabilecek ne varsa herkesin onun hayatında bulabileceği yüce Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V.)'in doğum günü olan Mevlid Kandili'ni kutluyor, bu mübarek gecenin feyiz ve bereketinin, tüm hemşehrilerimize, ülkemize ve İslam Alemi'ne hayırlar getirmesini diliyorum" ifadesini kullandı. - KİLİS

Mehmet Abdi Bulut, Mevlid Kandili, Kilis, Politika

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 05:10 Kaynak: İHA
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