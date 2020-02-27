Başkan Bulut'un Regaip Kandili mesajı - Son Dakika
Son Dakika Politika Başkan Bulut'un Regaip Kandili mesajı - Son Dakika

Başkan Bulut'un Regaip Kandili mesajı

6 saat önce

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Regaip Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Bulut'un Regaip Kandili mesajı, System.String[]

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Regaip Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Başkan Bulut, yayımladığı mesajda Regaib Kandilini ve 3 ayları kutlayarak, "Yüce Allah'ın biz kullarına rahmet ve mağfiret kapılarını açtığı gecelerin başında gelen kandiller; manevi duygularımızın yeşerdiği, insanların kalplerini birbirlerine yaklaştıran, komşuluk, akrabalık ve kardeşlik duygularımızı artıran, hoşgörü, paylaşma ve dayanışma duygularımızı en üst seviyeye çıktığı müstesna gecelerdir. Regaib Kandili ise her türlü arzu ve isteklerimizi, emel ve tutkularımızı, rağbetlerimizi iyiye, doğruya, güzele, faydalı olana, hakka ve hakikate; regaibimizi Rabbimize yöneltme, bütün işlerimizi O'nun rızasına uygun hale getirme çabasıdır.İşte bu anlamda idrak edeceğimiz Regaip Kandili'nde, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V.) kutlu yolculuğunun ışığında, Yüce Yaradan'a, ailemize, milletimize ve tüm insanlığa karşı görev ve sorumluluklarımızın olduğunu bir kez daha hatırlamalı, kandillerimizin özüne yakışır şekilde; vicdan muhasebesi yaparak kendimizi sorgulamalı, yanlış ve kusurlarımızdan dönme konusunda çaba sarf edip, küslük ve dargınlıklara son vererek, bu anlamlı günün, barışa, dostluğa, kardeşliğe vesile olması için üzerimize düşen görevi yerine getirmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle; Regaip Kandili ve üç ayların tüm Kilisli hemşehrilerime, ülkemize, tüm İslam Alemine ve dünyaya huzur ve mutluluk getirmesini diliyor, aramızdaki muhabbetimizi, kardeşliğimizi, birlik-beraberliğimizi ve dirliğimizi güçlendirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyor, saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - KİLİS

Mehmet Abdi Bulut, Regaib Kandili, Kilis, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 02:26 Kaynak: İHA
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