Son Dakika Haberleri: Başkan Bulut'un Türk Polis Teşkilatının 174 Yıl Dönümü Mesajı

Başkan Bulut'un Türk Polis Teşkilatının 174 Yıl Dönümü Mesajı

1 saat önce

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Polis Teşkilatının 174. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Bulut'un Türk Polis Teşkilatının 174 Yıl Dönümü Mesajı, System.String[]
Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Polis Teşkilatının 174. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Belediye Başkanı Bulut, Türk Polis Teşkilatının 174'ncü kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, "Güvenlik güçlerimizin çok önemli bir parçası olan Türk Polis Teşkilatımız 174 yıldır Milletimizin huzuru, kamu düzeninin korunması ve asayişin sağlanması için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak canla-başla hizmet vermektedir.

Kurulduğu günden bu yana, köklü birikimi, tecrübesi ve fedakar mensuplarıyla halkımızın mutluluğu için gece-gündüz demeden can siperane çalışarak onurlu bir görevi ifa etmektedir. Bu duygularla, şehitlik mertebesine erişen güvenlik güçlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.

Huzur ve güvenliğimizin teminatı olan Türk Polis Teşkilatının 174'ncü kuruluş yıl dönümünü kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadesini kullandı. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:19 Kaynak: İHA

Kilis, Mehmet Abdi Bulut, Polis, Politika
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