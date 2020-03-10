Başkan Bulut Yeni sebze hali inşaatını inceledi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Başkan Bulut Yeni sebze hali inşaatını inceledi - Son Dakika Ekonomi

Başkan Bulut Yeni sebze hali inşaatını inceledi

7 saat önce

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Yeni Sebze halinin inşaatında incelemelerde bulundu.

Başkan Bulut Yeni sebze hali inşaatını inceledi, System.String[]

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Yeni Sebze halinin inşaatında incelemelerde bulundu.


31 Mart seçimlerinden önce Yeni sebze Hali yapacakları taaddüt bulunan Belediye Başkanı Bulut, Geçen hafta başlayan Sebze hali inşaatında yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Bulut, Yeni Sebze halinin kısa süre içerisinde tamamlanacağını ifade ederek, "Mevcut sebze halini çevre yolunun altına taşıyacağız. İlimize güzel bir eser kazandırmış olacağız. Sebze halinin taşınmasıyla birlikte kent içerisindeki trafikte rahatlayacak. Daha modern bir sebze halinde hizmet vereceğiz" dedi. - KİLİS

Mehmet Abdi Bulut, Kilis, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 11:45 Kaynak: İHA
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