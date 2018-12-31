Başkan Bulutlar: "Yeni Yıl Barış ve Huzur Getirsin"
51 dakika önce
Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Palandöken Belediye Başkanı Orhan
Bulutlar, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Belediye Başkanı Bulutlar
mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Yaşanabilir bir Palandöken adına verdiğimiz mücadelenin bir dönemini daha geride bırakıyoruz ve bizi hedeflerimize bir adım daha yaklaştıracağına inandığımız yeni bir yıla girmenin heyecan ve sevinci içerisindeyiz. Yeni yılda yeni atılımlar, yeni projeler, yeni umutlar ve yeni adımlarla yola devam edeceğiz. Yeni yılda da hemşerilerimize en iyi hizmetleri gerçekleştirmeyi kendimize amaç edindiğimizi belirtmek istiyorum. Her yeni yıl coşkunun, mutluluğun daha bir anlamlandığı, umudun çoğaldığı, yepyeni beklentilerin doğduğu tatlı heyecanların yaşandığı günlerdir. Dünya üzerinde bir değer ve ayrıcalıklı bir kent olan Erzurum
'un bir parçası olan Palandöken de yeni bir yılı daha birlikte karşılıyor olmaktan duyduğum mutluluğu tüm hemşerilerimle paylaşıyor, 2019 yılının başta ülkemizde ve tüm dünyada barışın egemen olduğu, tüm insanlık için mutluluk ve huzur ortamının yaşandığı bir yıl olmasını diliyor, yeni yılınızı en içten dileklerimle kutluyorum." - ERZURUM
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 11:45 Kaynak: İHA
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