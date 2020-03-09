Başkan Bünül; "9 Mart yeni ve güçlü Türkiye'nin dönüm noktası" - Son Dakika
Son Dakika Politika Başkan Bünül; '9 Mart yeni ve güçlü Türkiye'nin dönüm noktası' - Son Dakika

Başkan Bünül; "9 Mart yeni ve güçlü Türkiye'nin dönüm noktası"

6 saat önce

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Ceyhan İlçe Başkanı Muhammed İslam Bünül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi yasağının kalkarak 9 Mart 2003 tarihinde Siirt'ten milletvekili seçildiği tarihin Türkiye için tarihi bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Başkan Bünül;

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Ceyhan İlçe Başkanı Muhammed İslam Bünül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi yasağının kalkarak 9 Mart 2003 tarihinde Siirt'ten milletvekili seçildiği tarihin Türkiye için tarihi bir dönüm noktası olduğunu söyledi.


18 Kasım 2002'de Siirt'te okuduğu şiir nedeniyle siyaset yasağı getirilen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 9 Mart 2003'te Siirt'te seçimlerin yenilenmesiyle Milletvekili seçilerek büyük Türkiye yürüyüşünü başlattı, Başbakanlığı ardından da Cumhurbaşkanlığını devralarak ülke yönetimini üstlenmiştir. Ak Parti Ceyhan İlçe Başkanlığı, bu sürece atıfta bulunan bir video yayınladı.


AK Parti Ceyhan İlçe Başkanı Muhammed İslam Bünül 'de 9 Mart 2003'de Siirt seçimlerinin yenilenmesiyle milletvekilliği yolu açılan ve girdiği bütün seçimleri kazanarak ülkenin Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi yasağının kalkmasının ardından milletvekili seçilmesinin yıldönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, "Bir şiir okudu diye hapsettiler, Siyasi hayatı bitti, Muhtar bile olamaz diyerek ötelediler. Ancak O, Anadolunun yiğit insanlarının desteğini alarak Milletvekili, Başbakan ve Cumhurbaşkanı oldu. Milletine hizmetkar oldu. 9 Mart, yeni ve güçlü Türkiye'nin dönüm noktası oldu" dedi. - ADANA

Recep Tayyip Erdoğan, Milletvekili, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 09:44 Kaynak: İHA
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