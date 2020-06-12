Başkan Bünül: "Ceyhan Devlet Hastanesi inşaatının yüzde 99'u tamamlandı" - Son Dakika

Başkan Bünül: "Ceyhan Devlet Hastanesi inşaatının yüzde 99'u tamamlandı"

ADANA (İHA) – AK Parti Ceyhan İlçe Başkanı Muhammed İslam Bünül, yıllardır çeşitli nedenlerle tamamlanamayan Ceyhan Devlet Hastanesi inşaatının yüzde 99'unun tamamlandığını söyledi.

Başkan Bünül:

ADANA (İHA) – AK Parti Ceyhan İlçe Başkanı Muhammed İslam Bünül, yıllardır çeşitli nedenlerle tamamlanamayan Ceyhan Devlet Hastanesi inşaatının yüzde 99'unun tamamlandığını söyledi.


Başkan Bünül, Ceyhan Öğretmenevinde düzenlediği basın toplantısında, Covid-19 salgınında gelinen noktada alınan tedbirlere riayet ederek destek veren vatandaşlara teşekkür ederek, "Vatandaşlarımızdan maske, mesafe, tedbir kurallarına özenle dikkat etmelerini rica ediyorum. Ülkemizin tamamında olduğu gibi ilçemizde de Kaymakamımız Dr. Bayram Yılmaz öncülüğünde salgın hastalık nedeniyle dışarıya çıkıp ihtiyaçlarını gideremeyen vatandaşlarımıza yönelik oluşturulan Vefa Sosyal Destek Gruplarımız hemşehrilerimize kol kanat germiş ve hemşehrilerimizin bu sıkıntılı döneminde ihtiyaç duyduğu hizmetleri sağlayarak her türlü hizmeti hemşehrilerimize ulaştırmışlardır" diedi.


Ceyhan Devlet Hastanesi'nin çok kısa zamanda hizmete gireceğini kaydeden Bünül, "Yıllardır çeşitli nedenlerle tamamlanamayan Ceyhan Devlet Hastanesi inşaatının yüzde 99'u tamamlanmıştır. Ceyhan Devlet Hastanesi idari personelimiz ve İl Sağlık Müdürlüğümüzce eksikliklerin giderilmesi noktasında işlemler hızlandırılmış ve ihtiyaç olan jeneratörün, binanın bilişim alt yapı malzemelerinin ve 11 kalem tıbbi malzeme ihtiyaçlarının temini yapıldıktan sonra Ceyhan Devlet Hastanemiz hemşehrilerimizin hizmetine eksiksiz bir şekilde sunulacaktır. Ayrıca son zamanlarda gündeme getirilerek algı oluşturmak istenilen personel alımları ile ilgili mevzuat bellidir. Hükümetimiz 2018 yılında Kamu Kurumlarında çalışan taşeron personellere kadro verdikten sonra Kamu Kurumlarına Personel alımları bellidir. Kamu Kurumları alacağı personeller için ya KPSS puanını baz alarak ya da İş Kur'dan müracaat alarak kura usulü alımları gerçekleştirmektedir. Ceyhan Devlet Hastanesine alınan 33 personelde bu şekilde alınmıştır. Kamu kurumlarına dışardan personel geliyor algısı oluşturmaya çalışanların yakında Ceyhan Belediyesinde kaç tane dışardan personel çalıştırdığını kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.


Ceyhan'ın imkanlarının bölge insanının dışından kullanılması hususunun artık son bulacağını ifade eden Başkan Bünül, şunları kaydetti:


"Adana Valiliğimiz öncülüğünde, Ceyhan Kaymakamımız, Ticaret Odası Başkanımız ve Hükümetimizin desteği ile Ceyhan OSB'de önemli yol katedildi. 850 dönüm sanayi parselinden, şu ana kadar 5 firmaya toplam 187 dönüm arsa tahsisi yapıldı. Serbest Bölgemizde yer alan 26 işletme faaliyetlerini yürütüyor. Enerji İhtisas Bölgesinde şu an için 10 Liman bulunuyor. Enerji İhtisas Bölgesinde Rönesans Holding'in, Cezayirli Sonatrax firması ile ortak yapacağı Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisinin sondaj çalışmaları tamamlandı, arazideki bitkilerin taşınması gerçekleştirildi, temel atma aşamasına gelindi. Ceyhan, bölgenin inşallah lokomotifi durumuna gelecek. Buralarda ve yeni açılacak fabrikalarda belli bir Ceyhanlı hemşehrimiz çalışmakta, yakın zamanda bu sayı artarak devam edecek. Bizler de firmalarla görüşmelerimizi yürütüyor ve çalışan sayısını hızla artırma gayreti içerisindeyiz. Ceyhanlı hemşehrilerimiz inşallah Ceyhan'da çalışacak." - ADANA

Devlet Hastanesi, AK Parti, Ceyhan, Adana, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.06.2020 12:16 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Bünül: 'Ceyhan Devlet Hastanesi inşaatının yüzde 99'u tamamlandı' - Son Dakika

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