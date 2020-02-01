Başkan Bünül'den Açıkkar'a hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika
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Başkan Bünül'den Açıkkar'a hayırlı olsun ziyareti

6 saat önce

Ak Parti Ceyhan İlçe Başkanı Muhammed İslam Bünül, Ceyhan Aktif Gazeteciler Derneği (CAGDER) başkanlığına getirilen Muzaffer Açıkkar'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Başkan Bünül'den Açıkkar'a hayırlı olsun ziyareti, System.String[]

Ak Parti Ceyhan İlçe Başkanı Muhammed İslam Bünül, Ceyhan Aktif Gazeteciler Derneği (CAGDER) başkanlığına getirilen Muzaffer Açıkkar'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Demokrasinin gelişmesinde basının ayrı bir yeri olduğunu ifade eden Başkan Bünül, "Ceyhan için gazetecilerle birlikte çok güzel çalışmalara imza atacağız. Yapacağımız çalışmaları hep birlikte takip edeceğiz" dedi. Bünül, CAGDER yönetim kurulu kararı sonrasında CAGDER Başkanlığına seçilen Muzaffer Açıkkar'ı ve yönetimini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Başkan Açıkkar da, nazik ziyaretinden dolayı Başkan Bünül'e teşekkür ederek, kamu adına denetçi konumunda bulunan basının önemine dikkat çekerek, ilçenin sorunlarının çözümü için işbirliği içinde olacaklarını ifade etti. - ADANA

Muhammed İslam, AK Parti, Ceyhan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 11:49 Kaynak: İHA
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