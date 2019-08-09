Son Dakika Haberleri: Başkan Bünül'den CHP ve İYİ Parti'ye bayram ziyareti
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Başkan Bünül'den CHP ve İYİ Parti'ye bayram ziyareti

26 dakika önce

AK Parti Ceyhan İlçe Başkanı Muhammed İslam Bünül, ilk olarak muhalefet partilerinin ilçe teşkilatlarını ziyaret ederek bayramlaştı.

Başkan Bünül'den CHP ve İYİ Parti'ye bayram ziyareti, System.String[]
AK Parti Ceyhan İlçe Başkanı Muhammed İslam Bünül, ilk olarak muhalefet partilerinin ilçe teşkilatlarını ziyaret ederek bayramlaştı.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi, siyasi partilerin il ve ilçe teşkilatları bayramlaşma törenleri düzenlemeye başladı. Adana'nın Ceyhan ilçesinde AK Parti İlçe Başkanı Muhammed İslam Bünül, ilçe yönetimiyle birlikte ilk olarak ana muhalefet partisi CHP'ye bir ziyaret gerçekleştirdi. Bünül'ün, CHP İlçe Başkanı Ayhan Bitirgeç ve yönetimiyle gerçekleştirdiği bayramlaşma ziyareti, siyasetin önüne geçti.

Bünül ve beraberindeki partililer daha sonra İYİ Parti İlçe Teşkilatını ziyaret etti. İYİ Parti Ceyhan İlçe Başkanı Mehmet Caymaz ve yönetimi, AK Parti İlçe Teşkilatını karşıladı. Ceyhanlıların huzuru, refahı ve mutluluğu için çalıştıklarına vurgu yapan Bünül, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da AK Parti ailesi olarak Ceyhan'ın daha güzel olması için çalışmalarına devam edeceklerini söyledi. Ziyaretten memnun olduğunu ifade eden Caymaz ise Bünül'e ve yönetimine teşekkür etti.

AK Parti Ceyhan İlçe Başkanı Muhammed İslam Bünül'ün, Kadın Kolları Başkanı Emine Sankiraylar, Gençlik Kolları Başkanı Sercan Sağlam ve ilçe yönetimiyle birlikte ana muhalefet partisi CHP ve İYİ Parti'ye gerçekleştirdiği bayramlaşma ziyaretleri kamuoyunda "siyaset üstü davranış" olarak nitelendirildi.

AK Parti Ceyhan İlçe teşkilatının siyasi partilere yönelik bayramlaşma ziyaretlerinin yarın Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlik, Refah ve Hüda-Par partileriyle devam edeceği öğrenildi. - ADANA
Cumhuriyet Halk Partisi, Muhammed İslam, AK Parti, Ceyhan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 08:18 Kaynak: İHA
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