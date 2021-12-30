Başkan Bünyamin Demir, Güngören'de sokak sokak gezerek vatandaşların sorunlarını dinliyor - Son Dakika
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Başkan Bünyamin Demir, Güngören'de sokak sokak gezerek vatandaşların sorunlarını dinliyor

30.12.2021 11:41

Başkan Bünyamin Demir, Güngören'de sokak sokak gezerek vatandaşların sorunlarını dinliyor Güngören'i adım adım gezen Başkan Bünyamin Demir, mahallelilerin dertlerini, sorunlarını ve isteklerini dinlemek amacıyla başlattığı sokak gezilerinde yaptığı mesafenin Türkiye'nin bir ucundan bir ucuna...

Başkan Bünyamin Demir, Güngören'de sokak sokak gezerek vatandaşların sorunlarını dinliyor

İSTANBUL - Güngören'i adım adım gezen Başkan Bünyamin Demir, mahallelilerin dertlerini, sorunlarını ve isteklerini dinlemek amacıyla başlattığı sokak gezilerinde yaptığı mesafenin Türkiye'nin bir ucundan bir ucuna kadar olduğu belirlendi.

Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, ilçeye hizmet için sahayı adım adım gezmeye devam ediyor. 31 Mart 2019 seçimleri ile göreve başlayan Başkan Demir, yaklaşık bin gündür Güngören halkına hizmet etmek için ekibiyle birlikte haftanın en az 4 günü sokakları adım adım gezerek sorunları yerinde inceliyor. Başkan Demir, gelenek haline getirdiği bu gezilerle birlikte görev süresince yaptığı ziyaretler neticesinde Türkiye'yi bir uçtan bir uca gezecek kadar mesafe kat ettiği ortaya çıktı. İstanbul'un en küçük yüzölçümüne sahip olan ilçesinde Başkan Demir görev süresinin yarısından daha fazlasını vatandaşlarla buluşmak ve dertlerini dinlemek için sokak sokak gezdiği belirlendi. Başkan Demir, haftanın 4 günü ilçede yaklaşık 3 km'lik alanı adım adım gezerek vatandaşları tek tek dinliyor. Başkan Demir'in 600 günlük mesaisine tekabül eden süre içinde yaklaşık 1800 km'lik yol kat ettiği hesaplandı.

İlçede yaptığı geziler esnasında Başkan Demir, vatandaşlar ile sohbet ederek sorunları ve istekleri yerinde dinliyor. Başkan Demir, yaptığı sokak gezileri esnasında elinde taşıdığı karanfiller ve gülleri vatandaşlara hediye ederek vatandaşlarla sohbet ediyor. Başkan Demir'i kendi sokağında gören vatandaşlar balkonlardan sepetlerini sarkıtarak hem çiçeklerini alıyor hem de Başkan Demir ile sohbet ediyor.

Güngören'i kalkındırmak için mesai gözetmeksizin çalışan bir ekip olduklarını ifaden Başkan Demir, "Bizler ilçemize hizmet ederken eksikleri görmek için adım adım geziyoruz ve vatandaşlarımızın taleplerini dinliyoruz. İlk günkü çalışma arzusuyla sahada olmaya ve hizmet etmeye devam ediyoruz. Yaptığımız sokak ziyaretlerinde vatandaşlarımızın yüzlerinde bir tebessüm oluşturmak için de 'sal sepeti al çiçeği' adı altında ufak bir hediyemizi takdim ediyoruz. Özellikle hanımefendi komşularımız bu durumdan çok memnunlar" dedi.

Başkan Bünyamin Demir, Güngören'de sokak sokak gezerek vatandaşların sorunlarını dinliyor
Başkan Bünyamin Demir, Güngören'de sokak sokak gezerek vatandaşların sorunlarını dinliyor
Başkan Bünyamin Demir, Güngören'de sokak sokak gezerek vatandaşların sorunlarını dinliyor

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Bünyamin Demir, İstanbul, 31 Mart, Türkiye, Genel, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Başkan Bünyamin Demir, Güngören'de sokak sokak gezerek vatandaşların sorunlarını dinliyor - Son Dakika


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