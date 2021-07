Başkan Burkay'dan Kızılay'ın kurban kampanyasına destek çağrısı - Son Dakika

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Özcan Susmaz ve Yönetim Kurulu'nu ağırladı. Kızılay'ın Vekaletle Kurban Kesim Kampanyası'na geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da destek vereceklerini belirten Başkan Burkay, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Bursa iş dünyasını kampanyaya katkı sağlamaya davet etti.

BTSO, Kızılay Bursa Şube Başkanı Özcan Susmaz ve Yönetim Kurulu'nu konuk etti. Kızılay Yönetimini BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ile Yönetim Kurulu üyeleri Muhsin Koçaslan, Yüksel Taşdemir ve Haşim Kılıç ağırladı. Ziyarette Kızılay'ın "Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla sürdürdüğü Vekaletle Kurban Kesim Kampanyası başta olmak üzere BTSO ve Türk Kızılay'ın ortak çalışmaları değerlendirildi. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türk Kızılayı'nın 153 yıldır gerek yurt içindeki gerekse yurt dışındaki insanlara umut olduğunu, ihtiyaç sahiplerine yönelik faaliyetleriyle önemli hizmetlere imza attığını söyledi. Oda olarak iş dünyasının desteğiyle her yıl Kızılay ile ortak çalışmalar düzenlediklerini belirten Başkan Burkay, "Sosyal yardımlardan eğitime, kan bağışından kurban kampanyasına kadar birçok alanda projeler gerçekleştirdik. Kızılay ile bu örnek birlikteliğimize devam edeceğiz. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da Kızılay'ın başlattığı Kurban Kampanyasına tam destek vereceğiz. Başta yönetim kurulu ve meclis üyelerimiz olmak üzere iş dünyamızı da bu kampanyaya katkı sağlamaya davet ediyorum." şeklinde konuştu.

Türk Kızılay Bursa Şubesi Başkanı Özcan Susmaz, tüm ihtiyaç sahiplerinin yanında olabilmek için gece gündüz demeden çalıştıklarını söyledi. Ramazan ayında her gün evlere iki bin kişilik sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirdiklerini belirten Susmaz, Kızılay'ın gelenekselleşen Vekaletle Kurban Kesim Kampanyası'nın da başladığını kaydetti. Bu yıl vekalet bedelinin yurt içi ve yurt dışı için 1050 TL olarak belirlendiğini ifade eden Susmaz, "Kızılay Bursa Şubesi olarak hayırseverlerimizin destekleri sayesinde her sene kurban bağışında ilk sırada yer alıyoruz. Bu yıl da Genel Merkezimiz en yüksek hedefi Bursa Şubemiz için belirledi. Kızılay olarak kurbanlıklarımızı dini hükümlere, sağlık ve hijyen şartlarına uygun bir şekilde kesiyoruz. Kesilen kurbanlar yurt içinde Et ve Süt Kurumu kombinalarında kavurma veya kıyma konservesi haline getirilerek, yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor." dedi. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve iş dünyasına Kızılay'a bugüne kadar yapmış olduğu katkılar için teşekkür eden Susmaz, bu yıl da Vekaletle Kurban Kesim Kampanyası'na destek beklediklerini sözlerine ekledi.

Hayırseverler vekaletlerini, Türk Kızılay Bursa Şubesi'nin Ziraat Bankası İzmir Yolu Şubesi TR 460001002054000018686905 hesabından, www.bursakizilay.org.tr üzerinden veya 05412202440 numaralı telefon numarası aracılığıyla verebiliyor.