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Başkan Büyükakın, "15 Temmuz gecesi tarihimizde bir kahramanlık sayfasıdır" - Son Dakika

Başkan Büyükakın, "15 Temmuz gecesi tarihimizde bir kahramanlık sayfasıdır"

14.07.2021 10:08
Başkan Büyükakın,

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde vatanı uğruna can veren tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diledi, gazilerimizi şükranla andı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde vatanı uğruna can veren tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diledi, gazilerimizi şükranla andı. "15 Temmuz'da hain FETÖ terör örgütüne karşı göğsünü siper eden, devletin verdiği silahları masum vatandaşlara çeviren hainlerin mermileriyle can veren şehitlere minnet borçluyuz" diyen Başkan Büyükakın, "Milletlerin tarihlerinde yüzlerce yıla bedel günler veya anlar vardır. 15 Temmuz gecesinin de Türk milletinin tarihinde ayrı bir yeri var. O gece, milletimizin hainlere karşı büyük bir zafer kazandığı gecedir. O gece, milletin darbe girişimine karşı devletini topyekün savunduğu gecedir. O gece, devlet ve milletin bünyesini 40 yıl boyunca adeta bir hastalık gibi saran FETÖ'ye ve bu aziz vatanı ele geçirmeye çalışan tüm iç ve dış düşmanlara karşı TÜRKİYE GEÇİLMEZ diye dünyaya haykırdığı gecedir" ifadesini kullandı.

15 Temmuz'un ardından alınan etkili ve kararlı tedbirler sayesinde devletin içine nüfuz eden FETÖ'cü unsurların hala temizlenmeye devam ettiğini vurgulayan Başkan Büyükakın, sözlerine şöyle devam etti; "15 Temmuz ve sonrasında yaşananlar, atılan kararlı adımlar sayesinde demokrasimiz daha da güçlenmiş, bu hain darbe girişimi ülkemizin terörle mücadelesinde adeta bir milat olmuştur. 15 Temmuz gecesi, 251 vatandaşımızı katleden FETÖ'cü alçaklardan da işledikleri cinayetlerin hesabını hukuk önünde soruyoruz. Türkiye, her türlü kaynaklarını seferber ederek FETÖ unsurlarına dünyayı dar etmekte, nefes aldırmamaktadır. Sadece ülkemizde değil, FETÖ'nün yurt dışındaki fitne yuvaları da tespit edilerek, ilgili ülkeler üzerinden yaptırım uygulanmaktadır. FETÖ'nün eli kanlı bir terör örgütü olduğunu, artık uluslararası kuruluşlar ve dünya devletleri de kabul etmektedir. Son FETÖ'cü de hukuk önünde hesap verene kadar, devletçe ve milletçe hem yurt içinde hem de yurt dışında mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. "

15 Temmuz hain darbe girişiminin 5. yılında Türk'ün yenilmez ve esir alınamaz bir millet olduğunu bir kez daha dünyaya haykırdıklarını vurgulayan Başkan Büyükakın, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 15 Temmuz ruhuna sahip çıkmaya devam ediyoruz. Amacımız FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine karşı aziz milletimizin ortaya koyduğu destansı direnişi unutturmamak, şehitlerimizin hatırasını yaşatmaktır. Ülkemizi esaret altına almak isteyen dış güçler tarafından desteklenen bu hain darbe girişimine karşı elde ettiğimiz zaferin, milletimizin hafızasında her daim diri kalmasını sağlamak en büyük görevimizdir" açıklamasını yaptı.

15 Temmuz gecesi sokakları ve meydanları dolduran milletin, ölümü göze alarak, bu hain girişimi başarısızlığa uğrattığını hatırlatan Başkan Büyükakın, sözlerini şöyle tamamladı; "Şehitlerimiz ve gazilerimiz, 15 Temmuz gecesi Türk milletinin tarihinde yeni bir kahramanlık sayfası yazmıştır. Cesaretleriyle, kararlı ve dik duruşuyla bu millet, ülkemizi parçalamak ve devletimizi ele geçirmek isteyenleri o gece daha sabah olmadan büyük bir bozguna uğratmıştır. Bayrağımıza, ezanımıza, devletimizin kurumlarına, hak ve özgürlüklerimize kasteden bu alçaklar 15 Temmuz gecesi olduğu gibi ilelebet başarılı olamayacaklar, bu millete diz çöktüremeyeceklerdir. Şehitlerimizi yad etmek ve gazilerimize şükranlarımızı iletmek için, birlik ve beraberliğimiz tüm dünyaya göstermek için, her 15 Temmuz'da bir araya gelmeye, meydanlarda toplanmaya devam edeceğiz. Bu vatan toprağında gözü olan hainler ve onların yerli iş birlikçileri bilsin ki, bu ülkeyi onlara hiçbir zaman teslim etmeyeceğiz. Şehitler ölmez, vatan bölünmez, TÜRKİYE GEÇİLMEZ…"

Başkan Büyükakın, 15 Temmuz gecesi tarihimizde bir kahramanlık sayfasıdır

Fetullahçı Terör Örgütü, Darbe Girişimi, 15 Temmuz, Darbe, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Başkan Büyükakın, '15 Temmuz gecesi tarihimizde bir kahramanlık sayfasıdır' - Son Dakika


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