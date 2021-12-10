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Başkan Büyükakın, ''2022'de 30 teknoloji takımına destek vereceğiz'' - Son Dakika

Başkan Büyükakın, ''2022'de 30 teknoloji takımına destek vereceğiz''

10.12.2021 09:32
Başkan Büyükakın, ''2022'de 30 teknoloji takımına destek vereceğiz''

Başkan Büyükakın, Üniversite Teknoloji Takımları çalışmaları kapsamında destek verilen öğrencilerle sohbet etti ve desteklerinin süreceğini dile getirdi

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, SANTEK Dijital 2021 Sanayi ve Teknoloji Sanal Fuarı'nın açılışında karşılaştığı gençlerle yakından ilgilendi. Üniversite Teknoloji Takımları çalışmaları kapsamında destek verilen öğrencilerle sohbet eden ve desteklerinin süreceğini de dile getiren Başkan Büyükakın, "Teknoloji Atölyelerinde öğrencilerin kendi başlarına satın alamayacağı teknik ekipman ve cihaz desteği veriyoruz. Gençlerimizin İnsansız Hava Aracı (İHA), Elektrikli Araba, Roket, Su Altı Aracı, Model Uydu, Drone yapımı gibi yüksek bütçeli projeleri hayata geçirebilmelerini sağlıyoruz. Her zaman dediğimiz gibi gençlerimiz bizim göz bebeğimizdir. Gençlerimize destek oluyor, yanlarında olduğumuzu her fırsatta gösteriyoruz. Gençlerimizin şunu da çok iyi bilmesini istiyorum, gelecekleri için Büyükşehir Belediyemiz yanlarındadır" ifadelerini sarf etti.

"2022 YILINDA 30 TEKNOLOJİ TAKIMINA DESTEK VERECEĞİZ"

"Biz şuna inanıyoruz, gençlerimiz savunma sanayisinin geleceğidir" vurgusu yapan Başkan Büyükakın, "2021 yılında, 4 İHA, 5 Roket, 1 İnsansız Sualtı Aracı, 2 Drone, 1 Model Uydu ve 1 Elektrikli Araç olmak üzere toplamda 14 takım 234 öğrencimize destek verdik. 2022 yılında teknoloji atölyelerinde de 13 İHA, 5 İnsansız Sualtı Aracı, 5 Roket, 1 Model Uydu, 3 Yapay Zeka, 3 Elektrikli Araç takımı olmak üzere toplamda 30 teknoloji takımına destek verilmesi noktasında planlarımızı yapıyoruz" açıklamasını yaptı. Başkan Büyükakın ayrıca, TC Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'e de teknoloji takımlarına verilen destekler üzerine bilgi aktardı.

"YERLİ VE MİLLİ YAZILIM"

" Türkiye'nin bütün beyin gücünü seferber eden ve bu alanlardaki tüm potansiyelini kullanmasını sağlayan Savunma Sanayi'mizin kentimizde gelişmesine dönük her adımı büyük bir kararlılıkla destek olurken bunu da okullarımızda kurduğumuz Kodlama sınıflarıyla yapıyoruz" vurgusu da yapan Başkan Büyükakın, "Kocaeli Robotik Kodlama Atölyeleri Projesi'nin (KODELİ) önemli bir ayağı olan Kocaeli Bilim Merkezi'ndeki Proje Üretim Merkezimizde bu anlamda ileri düzey eğitimlerine devam ediyor. Burada yetenekli gençleri tespit etmek ve eğitmek, bu alandaki girişimcilik sahalarını tanıtmak, yönlendirmek, teşvik etmek, MEB öğretmenlerine ileri düzey eğitim programları hazırlamak ve sunmak, fikir ve üretim çalışmalarına danışmanlık hizmeti vermek, yerli ve milli yazılım, üretim AR-GE'sine katkı sağlamak ve bu alanda açılan ulusal ve uluslararası yarışmalarda öğrencilere destek vermek ana hedeflerimizden" ifadelerini de sarf etti.

Başkan Büyükakın, ''2022'de 30 teknoloji takımına destek vereceğiz''

Amelia Hamlin, Üniversite, Kocaeli, Roket, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Başkan Büyükakın, ''2022'de 30 teknoloji takımına destek vereceğiz'' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Büyükakın, ''2022'de 30 teknoloji takımına destek vereceğiz'' - Son Dakika
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