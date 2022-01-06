Başkan Büyükakın, 2022'ye vatandaşlarla ve personellerle girdi - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Büyükakın, 2022'ye vatandaşlarla ve personellerle girdi

06.01.2022 08:16
Başkan Büyükakın, 2022'ye vatandaşlarla ve personellerle girdi

Başkan Büyükakın, 2022 yılına Çayırova, Darıca, Gebze, Dilovası ve İzmit'te gerçekleştirdiği ziyaretlerle girdi, vatandaşların ve Büyükşehir çalışanlarının yeni yılını tebrik etti

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, 2022 yılına Çayırova, Darıca, Gebze, Dilovası ve İzmit'te gerçekleştirdiği ziyaretlerle girdi. Vatandaşlarla ve Büyükşehir Belediyesi'nin çalışanlarıyla yeni yıla adım atan Başkan Büyükakın, ilk olarak Çayırova'da

Bilor Aybirdi (80) ve eşi Cemil Aybirdi'yi (92) ziyaret etti. Aybirdi çiftine hayırlı ve sağlıklı ömürler dileyen Başkan Büyükakın, ''Her daim sizlerin yanınızdayız'' ifadelerini sarf etti. Daha sonra Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yeni doğmuş bebeklerin ailelerini tebrik eden Başkan Büyükakın, burada da sağlık çalışanlara mutlu bir sene geçirmelerini diledi.

ENGELLİ AİLESİNDEN İTFAİYE MÜFREZESİNE

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ve Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın da yer aldığı birlikteliklere AK Parti İlçe Başkanları Servet Günay ile Ufuk Acay'ın da yer aldığı ziyaretler Gebze'de ikamet eden görme engelli Mükerrem Aydın ile devam etti. Burada da Aydın'ın ailesiyle birlikte mutlu ve huzurlu bir yıl geçirmesi dileğinde bulunan Başkan Büyükakın, daha sonra Gebze Beylikbağı'ndaki İtfaiye Müfrezesini ziyaret ederek sürdü. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve AK Parti İlçe Başkanı Recep Kaya'nın da yer aldığı ziyarette, telsiz aracılığıyla tüm itfaiye personelini yeni yıllarını kutlayarak sağlıklı bir yıl temennisini ifade etti.

TAKSİ DURAĞINDAN ALO 153 VE AMBULANS KOMUTA MERKEZİNE

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, daha sonra Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ile birlikte OSB Taksi durağını ziyaret etti. Burada da büyük bir samimiyetle karşılanan Başkan Büyükakın, 2021 yılında 1 milyon 100 bin çağrıya cevap veren Büyükşehir Belediyesi ALO 153 Çağrı merkezinde nöbet tutan çalışanları ziyaret ederek yeni yıllarını tebrik etti. Başkan Büyükakın daha sonra Büyükşehir Belediyesi'nin 22 ambulans 122 personel ile 2021 yılında 1,5 milyon kilometre kat ederek 45.000 hastaya hizmet veren Ambulans komuta merkezimizi ziyaret etti. Buradaki çalışanlarında yeni yılını tebrik eden Başkan Büyükakın, "Zaman ve mekan fark etmeksizin vatandaşımızın yardımına koşan tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini sarf etti. Burada ziyaretin ardından Başkan Büyükakın, İzmit Yürüyüş Yolunda vatandaşların yeni yılını kutladı, nöbet tutan Büyükşehir Belediyesi'nin personellerinin de yeni yılını tebrik etti.

YORUMLAR
500
Meyve ağaçlarının bulunduğu çalılık alan alev alev yandı Meyve ağaçlarının bulunduğu çalılık alan alev alev yandı
Kaynak: Bültenler

Büyükşehir Belediyesi, Dilovası, Çayırova, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkan Büyükakın, 2022'ye vatandaşlarla ve personellerle girdi - Son Dakika

Bu haber Bültenler tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Bültenler tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Bültenler kurumudur.

Son Dakika
08:23 Adana'da kene can aldı! Isırılan polis memuru öldü
08:03 Sandık görevlilerinin eğitimi sırasında AK Parti'den uyarı: Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a verilen oylar başka bir adaya yazılmış
07:59 Hamile olduğunu öğrenen genç oyuncu Yağmur Ün, başrol olduğu filmden çıkarıldı
07:33 Esenyurt'ta ambulans şoförü ile yol üzerindeki adam kavga etti: Bu kadar hızlı gidilir mi
07:30 Meteoroloji uyardı: 13 ilde sel ve su baskınları meydana gelebilir
00:54 Bodrum'da yaşanan su kesinti sonrası vatandaşa tankerle su dağıtıldı
00:49 Fatih Karagümrük, Galatasaray ile sözleşmesini fesheden Diagne'yi transfer etti
00:31 Çeşme'de çıkan yangın sonrası belediye başkanından yardım çağrısı: Önümüzde büyük yangın var, tankerleriniz dolu olarak desteğe gelin
00:18 Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak! Benzine 96 kuruş indirim geliyor
23:43 Erdoğan'ın açıkladığı KYK borcu düzenlemesi kapsamında toplamda 26 milyar liralık enflasyon farkı silindi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2022 08:40:36. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Büyükakın, 2022'ye vatandaşlarla ve personellerle girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement