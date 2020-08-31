Başkan Büyükakın, "45 günde tamamlanması planlanan işi 25 günde tamamladık" - Son Dakika

İlk defa uygulanan çift vardiya sistemiyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Alemdar Caddesi'ne yaptığı altyapı çalışmalarını planlanan sürenin öncesinde bitirerek 25 günde tamamladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, İzmit Alemdar Caddesi'nde başladığı altyapı çalışmalarını tamamladı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın yakından takip ettiği projede 2 vardiya aralıksız çalışılarak altyapı çalışmaları kısa sürede bitirilmiş oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, 2020 yılı yatırım planı kapsamında şehrin ana arterinde bulunan 3 caddede altyapı çalışmalarını tamamladı. İSU, daha önce yapımı tamamlanan Zincirlikuyu ve Bağdat Caddelerinin ardından, Alemdar Caddesi'ndeki altyapı çalışmalarını Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın talimatıyla 25 günde bitirdi. Başkan Büyükakın'ın titizlikle takip ettiği proje ilk etapta 60 günden 45 güne indirilmişti. Daha sonra altyapı yatırımlarında ilk defa uygulanan çift vardiya sistemiyle proje planlanan sürenin öncesinde bitirilerek 25 günde tamamlandı.

Bölgede gerçekleştirilen çalışmalarda üstün bir gayret sarf edildiğini belirten Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Çalışma arkadaşlarımız burada gerçekten büyük gayretler gösterdi. İlk defa uyguladığımız çift vardiya sistemiyle 45 günde tamamlanması planlanan işi 25 günde tamamladık. Esnafımız da burada yapılan çalışmalardan dolayı memnuniyetini dile getirdi. Ben de bu vesileyle hem esnafımıza hem de hemşehrilerimize göstermiş olduğu anlayıştan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Alemdar Caddesi'nde yapılan çalışmalarda bölgede yaşanabilecek yağmursuyu problemini gidermek için 280 metre uzunluğunda bin 400 milimetre çapında beton borular kullanıldı. Ayrıca 440 metre kanalizasyon hattı ile birlikte 261 metre içme suyu hattı proje kapsamında yenilendi.

İSU Genel Müdürlüğü tarafından tamamlanan çalışmaların ardından Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, bölgede üst yapı çalışmalarına başladı. Asfaltlama çalışması için çalışmalarını sürdüren ekipler, asfaltlama işini iki gün içerisinde tamamlayacak. Daha sonra granit kaldırımların yapımı gerçekleştirilecek. Güzergah üzerinde aydınlatma direkleri de yenilenecek. - KOCAELİ