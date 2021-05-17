Başkan Büyükakın, ''470 milyon TL'lik yatırım yapacağız'' - Son Dakika

Başkan Büyükakın, ''470 milyon TL'lik yatırım yapacağız''

17.05.2021 13:45
Başkan Büyükakın, ''470 milyon TL'lik yatırım yapacağız'', System.String[]

İSU'nun 2020 yılında 258,4 milyon lira yatırım yaptığını ifade eden Başkan Büyükakın, "2021 yılında şehrimize 470 milyon TL tutarında alt yapı yatırımı yapacağız" dedi.


Pandemiye rağmen yatırımlarını sürdüren İSU, 2020 yılında gerçekleştirdiği yatırımlara 2021 yılında artırarak devam ediyor. 2020 yılında 264,3 km içmesuyu, 122,9 km kanalizasyon, 32,2 km yağmursuyu ve 1,4 km uzunluğunda dere ıslahı gerçekleştiren İSU'nun, 258,4 milyon lira tutarında yatırım gerçekleştirdi. "İSU olarak Kocaeli'de 2021 yılında da 470 milyon lira tutarında alt yapı yatırımı yapacağız" açıklamasını yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, "Her fırsatta hizmet zincirine yeni halkalar ekledik, eklemeye de devam ediyoruz. Bütün projelerimiz insanımızın daha güzel bir kent içinde yaşamasıdır. Yeni yatırımlarla çözüm odaklı çalışmaya, şehrimizi geliştirmeye ve kalkındırmaya devam edeceğiz" dedi.

"EKİPLERİMİZ HARIL HARIL ÇALIŞIYOR"

Kocaeli genelinde İSU, 10.656 km içmesuyu, 5.855 km kanalizasyon ve 678 km uzunluğunda yağmursuyu olmak üzere toplam 17.189 km uzunluğunda şebeke işletiyor. Bu yapının gelişmesi ve yenilenmesi için yoğun bir çaba gösterdiklerini söyleyen Başkan Büyükakın, "Şehrimizde 470 milyon TL tutarında içme suyu, atık su ve yağmur suyu altyapısı, su deposu, terfi merkezi, dere ıslahı ve fosseptik ile üstyapı çalışmaları yapımı için ekiplerimiz harıl harıl çalışıyor. Duramadan ve yorulmadan gece gündüz demeden şehrimiz için çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

"YERİN ALTINI DA İNŞA ETMEYE DEVAM EDİYORUZ"

İSU Genel Müdürü Ali Sağlık ile birlikte proje incelemelerinde 2021 yatırım yılı programı kapsamında "Kocaeli genelinde toplam 790 km uzunluğunda içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu altyapısı ile dere ıslahları, fosseptik ve terfi merkezleri, su depoları inşa edeceğiz" vurgusu yapan Başkan Büyükakın, "Altyapı projelerimizin geleceğe atılmış bir mühür olduğunu çok iyi biliyoruz. Ekiplerimizle çalışıyoruz, çalıştıkça milletimiz de mutlu oluyor. İnsanımız için samimiyetle yerin altını da inşa etmeye devam ediyoruz" diyerek açıklamasını tamamladı.

Tahir Büyükakın, Türk Lirası, Kocaeli, Yatırım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Başkan Büyükakın, ''470 milyon TL'lik yatırım yapacağız'' - Son Dakika


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