Başkan Büyükakın, ''800 ekiple 538 noktada çalışmış olacağız'' - Son Dakika

Başkan Büyükakın, ''800 ekiple 538 noktada çalışmış olacağız''

04.05.2021 11:16
Başkan Büyükakın, ''800 ekiple 538 noktada çalışmış olacağız'', System.String[]

Kent genelinde iki yılda 226 eseri tamamlayarak iki milyar 341 milyon TL'lik yatırım yaptıklarını bir kez daha söyleyen Başkan Büyükakın, "Tam kapanma sürecinde üst yapı çalışmalarında 800 ekiple 538 noktada çalışma yapmış olacağız" dedi

.

Kent genelinde iki yılda 226 eseri tamamlayarak iki milyar 341 milyon TL'lik yatırım yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sürdürdüğü 85 proje ile de bir milyar 638 milyon TL'lik eserlerin yapımına devam ediyor. Kocaeli'nde geride kalan iki yıllık süreçte yüzlerce yatırımı tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, ürettiği projelerle toplam üç milyar 980 milyon TL'lik bir yatırım bütçesiyle kent genelinde çok önemli hizmetler ortaya koydu. Kocaeli'nin hizmetlerde amiral gemisi olan Büyükşehir Belediyesi'nin en büyük gücünün çalışanları ve proje üretme becerisi olduğunu her fırsatta dile getiren Başkan Büyükakın, "Kapanma sürecinde üstyapı çalışmalarında 800 ekiple 538 noktada saha çalışması yapmış olacağız. Aynı süreçte 131 noktada ise asfaltlama ve onarım işlerimizi tamamlayarak halkımızın beklentilerine cevap vermiş olacağız" açıklamasını yaptı.

364 BİN TON ASFALT

Kapanma sürecinde kent genelinde projeleri ve çalışmaları denetleyen Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, "Geride bıraktığımız iki yıllık süreçte cadde, kavşak ve üst yapı düzenlemeleri kapsamında bütçemizden 258 milyon TL değerinde bir yatırım tutarını hayata geçirdik. Büyükşehir Belediyesi olarak il genelinde halkımızın hayatını kolaylaştıran ve konforunu artıran asfaltlama işlerine de yaklaşık 37 milyon TL'lik bir bütçe kullandık. 364 bin ton asfaltı 18 bin 200 kamyon ile şehrimizin her noktasında ihtiyaç duyulan asfaltlama işlerinde kullandık. Halkımız ve şehrimiz için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

"HİZMETKÂR OLMAKTAN DAİMA ŞEREF DUYUYORUZ"

"Kocaeli'nin ihtiyacı eser ve hizmet siyasetidir" diyerek açıklamalarını sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, "Çok şükür biz bu anlayıştan kopmadık, kopmayacağız. Bakınız altyapıdan üstyapıya, çevreden sosyal destek paketlerine kadar her alanda vatandaşımıza hizmet ediyoruz. Hemşerilerimize hizmetkâr olmaktan daima şeref duyuyoruz. Her anımız, gündüzümüz, gecemiz daha nasıl çok çalışır, daha fazla nasıl hizmet üretir derdiyle geçiyor. Tüm ekibimizle birlikte bu anlayışla çalışıyoruz" şeklinde konuştu. Son olarak "Biz, hedefimizi de mücadelemizi de Kocaelilere hizmete adayan bir anlayışın sahipleriyiz" diyerek açıklamasını tamamlayan Başkan Büyükakın, sahada emeklerini ortaya koyan tüm çalışanlara da teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

Başkan Büyükakın, ''800 ekiple 538 noktada çalışmış olacağız''

Büyükşehir Belediyesi, Türk Lirası, Kocaeli, Yatırım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Başkan Büyükakın, ''800 ekiple 538 noktada çalışmış olacağız'' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Devlet Bahçeli canlı yayında açıkladı: 100 maddelik yeni anayasa önerimizin hazırlık aşaması tamamlandı Devlet Bahçeli canlı yayında açıkladı: 100 maddelik yeni anayasa önerimizin hazırlık aşaması tamamlandı Eski Tahkim Kurulu Başkanı ve Galatasaray Yöneticisi Türker Arslan, koronaya yenik düştü Eski Tahkim Kurulu Başkanı ve Galatasaray Yöneticisi Türker Arslan, koronaya yenik düştü Ekrem İmamoğlu'na Ekrem İmamoğlu'na "Türbeye girerken ellerini arkadan bağladı" soruşturması! Murat Ongun da doğruladı Yılmaz Vural'a küfreden Novikovas: Kaybetmeyi kabullenemedim Yılmaz Vural'a küfreden Novikovas: Kaybetmeyi kabullenemedim Çin'in fırlattığı roket kontrolden çıktı, Dünya'ya düşüyor! 3 kentte çok sayıda kişi hayatını kaybedebilir Çin'in fırlattığı roket kontrolden çıktı, Dünya'ya düşüyor! 3 kentte çok sayıda kişi hayatını kaybedebilir 17 günlük tam kapanma, 19 Mayıs tatili nedeniyle bir hafta daha uzayabilir 17 günlük tam kapanma, 19 Mayıs tatili nedeniyle bir hafta daha uzayabilir Cami provokasyonunun ardından bu kez de sokağa çıktılar! Alparslan Kuytul ve beraberindekiler gözaltına alındı Cami provokasyonunun ardından bu kez de sokağa çıktılar! Alparslan Kuytul ve beraberindekiler gözaltına alındı Üst geçit çöktü, metro araçların üzerine düştü! Meksika'yı sarsan faciada 20 kişi öldü, 49 kişi yaralandı Üst geçit çöktü, metro araçların üzerine düştü! Meksika'yı sarsan faciada 20 kişi öldü, 49 kişi yaralandı
Rus kadın futbolcu Todua: Erkek futbolculara maç öncesi cinsel ilişki yasak ama bize serbest Rus kadın futbolcu Todua: Erkek futbolculara maç öncesi cinsel ilişki yasak ama bize serbest         
11:36
Florida'da okul müdürü 6 yaşındaki kıza kürekle şiddet uyguladı Florida'da okul müdürü 6 yaşındaki kıza kürekle şiddet uyguladı         
11:19
Kaymakam, ormanda kiralık araç içerisinde cinsel ilişkiye girerken basıldı Kaymakam, ormanda kiralık araç içerisinde cinsel ilişkiye girerken basıldı         
11:02
TV8'in dizisi reyting kurbanı oldu! Doğduğun Ev Kaderindir final yapıyor TV8'in dizisi reyting kurbanı oldu! Doğduğun Ev Kaderindir final yapıyor         
10:58
Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılan oyuncu Uğur Güneş, yeni dizisi için imaj değiştirdi Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılan oyuncu Uğur Güneş, yeni dizisi için imaj değiştirdi         
10:47
Bagajda bulunan çürümüş cesedin sırrı çözüldü! Kız arkadaşı tarafından öldürülmüş Bagajda bulunan çürümüş cesedin sırrı çözüldü! Kız arkadaşı tarafından öldürülmüş         
10:28
Sosyal medyada 'İzban kekosu' diye küçümsenen Ali Uçar'ın romanı çıktı Sosyal medyada 'İzban kekosu' diye küçümsenen Ali Uçar'ın romanı çıktı         
09:45
Muafiyet listesi güncellendi! İçişleri Bakanlığı, kafa karıştıran 3 konuya daha açıklık getirdi Muafiyet listesi güncellendi! İçişleri Bakanlığı, kafa karıştıran 3 konuya daha açıklık getirdi         
09:35
Bayram sonrasında kademeli normalleşme planı! Önce okullar açılacak sonra sırasıyla küçük esnaf ve restoranlar Bayram sonrasında kademeli normalleşme planı! Önce okullar açılacak sonra sırasıyla küçük esnaf ve restoranlar         
08:29
Yasak Elma dizisine veda eden Nesrin Cavadzade'den dikkat çeken gönderme Yasak Elma dizisine veda eden Nesrin Cavadzade'den dikkat çeken gönderme         
07:27
Gamze Atakan, sildiği mutluluk pozunu nişanlısı İsmail Balaban'la konuştuktan sonra geri yükledi Gamze Atakan, sildiği mutluluk pozunu nişanlısı İsmail Balaban'la konuştuktan sonra geri yükledi         
00:01
Sakın otomobilin içinde unutmayın! İşte aracında pet şişe bırakan mühendisin başına gelenler Sakın otomobilin içinde unutmayın! İşte aracında pet şişe bırakan mühendisin başına gelenler         
21:44
İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması: Karşıyız, yapılmasına engel olacağız İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması: Karşıyız, yapılmasına engel olacağız         
20:36
Tenha plajda çırılçıplak denize giren turist pes dedirtti Tenha plajda çırılçıplak denize giren turist pes dedirtti         
16:38
Oyuncu Can Yaman, başka adamla öpüşürken yakalanan sevgilisini affetti Oyuncu Can Yaman, başka adamla öpüşürken yakalanan sevgilisini affetti         
15:58
Aleyna Tilki'nin annesi Aleyna Tilki'nin annesi "Kendime çok güveniyorum" deyip kolunu öptü         
15:33
Çinli baba 2 yaşındaki oğlunu 202 bin TL'ye sattı! Sebebi adeta saç baş yoldurdu Çinli baba 2 yaşındaki oğlunu 202 bin TL'ye sattı! Sebebi adeta saç baş yoldurdu         
13:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2021 11:50:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Büyükakın, ''800 ekiple 538 noktada çalışmış olacağız'' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement