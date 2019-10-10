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Başkan Büyükakın'a önemli görev

42 dakika önce

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi için ulusal heyet başkanı seçildi.

Başkan Büyükakın'a önemli görev, System.String[]

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi için ulusal heyet başkanı seçildi.


Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, 28-31 Ekim tarihleri arasında Strasbourg'da gerçekleştirilecek Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi için ulusal heyet başkanı seçildi. Türkiye Belediyeler Birliği'nin Ankara'daki merkez binasında gerçekleştirilen toplantıda kongrenin ön hazırlık çalışmasına katılan Başkan Büyükakın, kongreye katılacak Türkiye ulusal heyet üyeleriyle de tanıştı. Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi, Avrupa Konseyinin yerel ve bölgesel yönetimleri temsil eden temel organlarından birisi olmasıyla dikkat çekiyor. 1949 yılında kurulmuş olan Avrupa Konseyi, Avrupa çapında ilk ve en geniş siyasi organizasyon olma özelliği taşıyor.


Amacı insan haklarının korunması ve geliştirilmesi, hukuk devleti ve çoğulcu demokrasi ilkelerine saygının sağlanması olan bir Avrupa kuruluşu niteliğindeki Avrupa Konseyi'nin Avrupa Birliğiyle bağlantısı yok. 47 ülkenin üye olduğu Avrupa Konseyi'nin merkezi ise Strasbourg'da. Temel organları, Kongrenin yanı sıra Bakanlar Komitesi, Parlamenterler Meclisi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Kongre, yerel ve bölgesel politikanın tüm yönleri ile ilgili olarak Bakanlar Komitesi ve Parlamenter Meclisi'ne danışmanlık yapmakta.


Kongre'nin rolü, üye ülkelerde yerel ve bölgesel demokrasiyi ve bu yönetimlerin özerkliğini güçlendirmek, yerel ve bölgesel yönetişimi iyileştirmek ve Avrupa'daki bölgelerarası ve sınır bölgeleri arasındaki işbirliğini geliştirmek. Kongre, 1985 yılında yerel yönetimler için bugün en önemli referans metni sayılan Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'nı kabul eden kuruluştur. Şart yerel yönetimin temel prensiplerini ortaya koyan ve şartı onaylayan bütün Avrupa ülkelerinde uygulanan bağlayıcı bir yasal dokümandır. Türkiye Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'nı bazı çekincelerle kabul ederek 1/4/1993'den itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe koymuştur.


Kongrenin görevleri nedir?


Kongre, Avrupa çapında 100 binin üzerinde yerel ve bölgesel yönetimlerin seçilmiş temsilcilerinin, sorunlarını tartıştıkları, deneyimlerini paylaştıkları ve görüşlerini hükümetlere ifade edebilecekleri bir forum ortamı sağlamaktadır. Yerel ve bölgesel yönetimleri temsil ederek ulusal ve uluslararası organizasyonlarla yakın işbirliği yapmaktadır. İşleyen bir demokrasi için temel teşkil eden halka ulaşabilmek için açık oturumlar ve konferanslar düzenlemektedir. Bütün konsey üyesi ülkelerde yerel ve bölgesel demokrasinin durumu hakkında ülke raporları hazırlamakta ve özellikle, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı ilkelerinin nasıl uygulandığını izlemektedir. Avrupa Konseyi üye 47 ülkede gerçekleştirilen yerel ve bölgesel seçimlere zaman zaman gözlemci göndermekte ve raporlar hazırlamaktadır. Kongre, yerel ve bölgesel yönetimlerle ilgili politikaların çerçevesini belirleyen sözleşmeler hazırlamakta ve bunların uygulanmasını sağlamaktadır. - KOCAELİ

Avrupa Konseyi, Kocaeli, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 09:37 Kaynak: İHA
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