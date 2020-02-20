Başkan Büyükakın'a sevgi seli - Son Dakika
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Başkan Büyükakın'a sevgi seli

6 saat önce

İzmit Bekirdere Üçyol bölgesindeki esnafları ziyaret eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Başkan Büyükakın'a sevgi seli, System.String[]

İzmit Bekirdere Üçyol bölgesindeki esnafları ziyaret eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.


Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit Bekirdere Üçyol bölgesindeki esnafları ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti. Ziyarette Bekirdere Üçyol esnafının ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Başkan Büyükakın, "Halkımızı ve esnafımızı fırsat bulduğumuz her an ziyaret ediyoruz. İşçi, esnaf, bürokrat, çiftçi, tüccar, akademisyen, öğretmen, öğrenci ve iş insanı gibi bu güzel ülkemizle birlikte şehrimize katkı sunan ve çalışan her vatandaşımızın yanındayız. Kocaeli'nin gelişmesine ve büyümesine katkı sağlayacak her adımı atmak için çalışıyoruz" dedi.


Vatadnaşlardan büyük ilgi gören Büyükakın, esnafla sohbet etti. Büyükakın, "Milletimiz bugüne kadar bizi hiçbir zaman bu kadim mücadelemizde bizleri hiç yalnız bırakmadı" ifadelerini kullanan Başkan Büyükakın, " Türkiye'nin büyüklüğüne ve milletimizin gücüne inanıyoruz. Bu inançla hizmet ediyoruz. Bunun yanında projelerimizi de gerçekleştirerek halkımızın yaşamına kolaylık getiriyoruz. Bakınız yapımı devam eden Kocaeli Şehir Hastanesi'ne ulaşacak tramvay hattını yaptığımız görüşmelerin ardından Ulaştırma Bakanlığımız yapacak. Şehir Hastanesi Tramvay hattı projemiz bu bölgemize de çok önemli bir değer katacak" diye konuştu.


Büyükakın, "Milletimizin gönlündeki bu sevgiye layık olmak için çalışıyoruz. Bu sevginin ve güvenin bugün ne kadar büyük olduğunu bir kez daha gördük. Bunun için hep gönüllere girmekten, mütevazı olmaktan, kibirden uzak durmaktan, samimiyetle çalışmaktan, kul ve yetim hakkına dikkat etmekten başka hiçbir şey düşünmüyoruz. Vatandaşımızın taleplerine cevap verebilmek için bizler yerinde halkımızla buluşuyoruz. Vatandaşımızın buluştuğumuz her anda bize teşekkür etmesi ve bize desteklerini sunmasını çok kıymetli buluyorum. Bize enerji veren bu ifadelerle daha fazla işimize motive oluyoruz. Bizler esnafımızın ve vatandaşımızın dertleriyle dertleniyoruz. Bu bölgedeki taksici esnafımızın sıkıntılarını yerinde gördük ve dinledik. İnşallah bu konudaki eksiklikleri de gidereceğiz" şeklinde konuştu.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Kandıra'da tıbbi aromatik bitki üreten çiftçiler için hayata geçirilecek alım garantili proje için Başkan Büyükakın'a teşekkür eden Bekirdere Üçyol esnaf ve vatandaşlar, kendilerini ziyaret etmelerinden duydukları memnuniyetleri de dile getirdi. - KOCAELİ

Kocaeli, İzmit, Üçyol, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 12:46 Kaynak: İHA
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