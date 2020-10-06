Başkan Büyükakın, "Akıl dolu bilimsel işler tarımla buluşacak" - Son Dakika

Başkan Büyükakın, "Akıl dolu bilimsel işler tarımla buluşacak"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Akıl dolu bilimsel işler tarımla buluşacak.

Başkan Büyükakın,

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Akıl dolu bilimsel işler tarımla buluşacak. Tarımda verimlilik artacak ve katma değer yükselecek. Buranın insanları daha mutlu olacak Allah'ın izniyle" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'nin ziyaretinde Tıbbi Aromatik Bitkiler Projesi başta olmak üzere birçok konuda açıklamalarda bulundu. Başkan Büyükakın, insanın toprakla ne kadar yakınsa o kadar mutlu olduğunu belirten Başkan Büyükakın, "Toprağın bereketiyle yakın olmak, toprağın berekete katkı sunması ayrı bir keyif. İnşallah bu topraklardaki bereket önümüzdeki dönemlerde daha da artacak. İlk etapta Kandıra'da ortaya koyduğumuz TABİP projemizle bu bölgemizde çok verimli işler yapılacak. Akıl dolu bilimsel işler tarımla buluşacak. Tarımda verimlilik artacak ve katma değer yükselecek. Buranın insanları daha mutlu olacak Allah'ın izniyle" dedi.

İnsanın emeğinin karşılığını görmesi kadar güzel bir şey olmadığını söyleyen Başkan Büyükakın, "TABİP projesinde dikilen tüm fidanlar için ortaya koyulan emekler bereketlenecek, zamanı geldiğinde hasatlar toplanacak. Hasatların toplanmasıyla bitmeyecek, o fidanlardan yağ çıkacak ve ilaca dönecek. Son tahlilde buradaki insanlarımız mutlu olacak. Tarım bizim geleceğimizdir. Bu gerçeği aslında bu pandemiyle birlikte bir kez daha görmüş olduk. Küresel ısınma, iklim değişikliği ve çevresel tehditler bu gerçeği bir kez da tüm dünyaya gösterdi. Tüm dünyadaki bilimsel çevrelerde tarımın geleceğinin konuşulduğunu biliyoruz" diye konuştu.

Başkan Büyükakın, Tarım ve Orman Bakanlığı ve bir üniversite arasında 'Akıllı tarım uygulamalarının geliştirilerek alt yapının oluşturulmasına ve araştırma geliştirme faaliyetleri ile personel, öğrenci ve çiftçilere yönelik eğitim ve yayım hizmetleri verilmesine' yönelik imzalanan işbirliği protokolü hakkında da açıklamalarda bulundu. Başkan Büyükakın, " Türkiye'nin tarım geleceği ve yeni iş modelleme geliştirilmesi açısından son derece kıymetlidir. Bu protokol aslında bizim teknoloji üretme biçimimiz ve teknolojiyi uygulama biçimimiz, bizim evrenle ilişki kurma biçimimizi ve onun sonucunda hayatın nasıl olacağını şekillendiriyor. İnsanoğlunun teknolojiyle ilişki kurmaya başladığı eski dönemlerden bu zamana kadar, belki içinde yaşadığımız dönemde eskiden hiç olmadığı kadar çok daha hızlı bir şekilde teknolojiyi ürettiğimiz ve verilerin süreçlere uyguladığımız bir dönemdir" şeklinde konuştu.

Teknoloji örnekliği, tohum, toprak ve sulama gibi başlıkların da önemli olduğunu vurgulayan Başkan Büyükakın, "Bizim sahada gördüğümüz uygulamalardan tespit ettiğimiz ve bir uygulamasını hayata geçirdiğimiz TABİP projemizden bahsetmek istiyorum. Bütün bu süreçleri içine alabilecek ürün zincirinin üretimin başından tüketiciye ulaşana kadar olan süreyi akademik bir akılla planladık. Üniversitelerimizi ve TÜBİTAK'ı sürecinin içine dahil ederek bir Tıbbi Aromatik Bitkiler üretim sürecini hazırladık, uygulamaya başladık. Yaygınlaştırılacak projemizin tüm ölçeklerin rasyonelize edilmesi, uygulamalardan sonra çiftçimizin desteklenebilmesi için gerekli tesislerin kurulmasını sağlayacağız. Ticaret odalarımız aracılıyla yağ borsasının kurulmasını sağlamak ve TÜBİTAK ile kurduğumuz iş birliğiyle gerek ilaç olarak kullanılması açısından gerek kozmetik ürünlerde kullanılması açısından tüm süreçleri tamamladık. Tarım ve Orman Bakanlığımızın yapacağı bu tür uygulamaların tamamında elimizden gelen tüm desteği vermeye hazırız. Çok zengin sulu tarım alanlarımız var. Bu manada bakanlığımız bu konuda bugüne kadar çok önemli destekler verdi. İnşallah bundan sonra da destek vermeye devam edecek" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Başkan Büyükakın, Akıl dolu bilimsel işler tarımla buluşacak
Başkan Büyükakın, Akıl dolu bilimsel işler tarımla buluşacak
Başkan Büyükakın, Akıl dolu bilimsel işler tarımla buluşacak

Tahir Büyükakın, Kocaeli, Kandıra, Tarım, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 14:10 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Büyükakın, 'Akıl dolu bilimsel işler tarımla buluşacak' - Son Dakika

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