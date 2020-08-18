Başkan Büyükakın; "Alemdar Caddesi'ndeki çalışmalar kısa sürede tamamlanacak" - Son Dakika

Başkan Büyükakın; "Alemdar Caddesi'ndeki çalışmalar kısa sürede tamamlanacak"

Alemdar Caddesi'ndeki altyapı çalışmalarını inceleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını vurguladı.

Başkan Büyükakın;

Alemdar Caddesi'ndeki altyapı çalışmalarını inceleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını vurguladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Alemdar Caddesi'nde yapılan altyapı çalışmalarında 15 gün geride kaldı. İki vardiya halinde devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, altyapı çalışmalarının 10 gün içerisinde tamamlanacağını söyledi. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından asfalt ve kaldırımlar yapılarak proje tamamlanacak. İnceleme sırasında Başkan Tahir Büyükakın'a Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay, İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Güney eşlik etti. Cadde esnafını ziyaret eden Başkan Büyükakın, çalışmalarla ilgili bilgi verirken esnafın taleplerini dinledi.

Esnaf ziyareti sonrası basına açıklamalarda bulunan Başkan Büyükakın, iş akışına göre çalışmaları 25 günde tamamlamış olacaklarını söyledi. Temmuz- Ağustos aylarında İzmit trafiğinin en az dönem olduğunu vurgulayan Başkan Büyükakın, "Pandemi döneminde trafik rahattı. Ancak çocuklarımız uzaktan eğitim gördüğü bu dönemde Telekom altyapısına zarar verme tehlikesi vardı. Bu sebeple Temmuz-Ağustos dönemini bekledik. Esnafımızın talebi doğrultusunda çalışmamızı Kurban Bayramı sonrasında başlattık. Sıkıştırılmış bir iş programı yapmaya karar verdik" dedi.

Çalışmanın İzmit'in can damarı üzerinde yapıldığını belirten Başkan Büyükakın, "Açık kalp ameliyatı yapılıyor burada şu an. Dolayısıyla iki vardiya çalışalım, işleri çabuk bitirelim dedik. Esnafımız da yapılan çalışmalardan memnuniyetleri söylüyorlar. İnşallah önümüzdeki 10 gün içinde alt yapıyı bitirmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı. İnönü Caddesi geçişi tamamlandığında alt yapı işinin bitmiş olacağını söyleyen Başkan Büyükakın, "280 metre yağmur suyu hattı çalışması yaptık. 440 metre olan kanalizasyon altyapısının da 10 metresi kaldı. Yağmur suyu ve kanalizasyon bitince içme suyu hattı döşenecek. Ev, dükkan ve iş yerlerine bağlantıları yapılması gerekiyor. Bu yüzden kaldırımlarda yer yer kesilmeler yapılacak. Yağmur suyu gideri de yapılacağı için 10 gün içinde bitirmeyi planladığımız, yetiştirmek için çabaladığımız bir iş" diye konuştu.

Alt yapı çalışmaları sonrası yol çalışmalarının hızla başlayacağını belirten Büyükakın, "15. gündeyiz. Bu ayın sonunda İSU'nun çalışmaları bitmiş olacak. Fen İşleri de ardından asfaltlama çalışmasını tamamlayacak. Bu çalışma faz faz yapılacağı için yaklaşık bir ay sürecek. Arkadaşlarımız hep sahada. Esnafımızın sıkıntısı olmaması için ellerinden geleni yapıyor. Burada gayret gösteren tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, İzmit Zincirlikuyu ve Bağdat Caddelerinden sonra şehrin en işlek yerlerinden birisi olan Alemdar Caddesi'nde altyapı yenileme çalışmalarına esnaftan gelen talep doğrultusunda Kurban Bayramı sonrası başlandı. Alemdar Caddesi'nin Hürriyet Caddesi ile birleşen noktasından başlayarak Cumhuriyet Caddesine kadar olan kısım yenileme çalışmaları iki vardiya halinde devam ediliyor. Caddede, bin 400 milimetre çapında betonarme boru kullanılarak yağmursuyu hattı, 400 ve 300 milimetre çaplarında betonarme boru kullanılarak iki ayrı kanalizasyon hattı imalatı gerçekleştiriliyor. Sabah başlayıp saat 24.00'e kadar devam eden imalat çalışmalarında toplam 710 metre uzunluğunda yağmursuyu ve kanalizasyon hattı imalatı yapıldı. Yağmursuyu ve kanalizasyon imalatları tamamlanmasının ardından içme suyu hattı imalatı ile parsel ve abone bağlantıları gerçekleştirilecek.

Alemdar Caddesinde yapılacak çalışmalar kapsamında, özellikle bölgede yaşanabilecek yağmursuyu problemini gidermek için bin 400 milimetre çapında betonarme borular kullanılarak 280 metre uzunluğunda yağmursuyu hattı inşa ediliyor. Çalışmalar kapsamında 440 metre uzunluğunda kanalizasyon hattı ve 261 metre uzunluğunda içme suyu hattı da yenilenecek. Altyapı hattının yapılacağı çalışmaların ardından üstyapı çalışmaları gerçekleştirilecek. - KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Tahir Büyükakın, Kocaeli, İzmit, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2020 16:45

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Başkan Büyükakın; 'Alemdar Caddesi'ndeki çalışmalar kısa sürede tamamlanacak' - Son Dakika
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