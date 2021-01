Başkan Büyükakın, "Amatör spor Kocaeli'de daha da güçlenecek"

Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nu ziyaret eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Amatör spor Kocaeli'de daha da güçlenecek" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun 35. kuruluş yıldönümü münasebetiyle ASKF Başkanı Murat Aydın ve yönetimine bir nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Amatör spora katkıları nedeniyle ASKF yönetimine teşekkür eden Başkan Büyükakın, "Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da daha güçlü bir şekilde amatör sporumuzun ve ASKF'nin yanında olmaya devam edeceğiz. Amatör spora şu ana kadar destek veren amatör spora gönlünü vererek hizmet etmiş herkese teşekkür ediyorum. Bundan sonra da inşallah Kocaeli amatör sporun en güçlü kalelerinden biri olacak" dedi.

Kocaeli'nin marka değerini yükseltecek amatör sporların her alanıyla yakından ilgilendiklerini ifade eden Büyükakın, "Kocaeli, zaten adını amatör spor konusunda tüm Türkiye'de duyurmuş bir kenttir. Su sporları için de dünyanın konuştuğu bir merkez olmak istiyoruz. Bu alanda güzel projeler ve çalışmalarımız olacak. Şunu net bir şekilde ifade etmek isterim ki amatör spor Kocaeli'de daha da güçlenecek. Bunu da bir yandan tesislerle güçlendirmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

Amatör spora verilen desteğe değinen Büyükakın, "Şehrimizin her noktasında, her ilçesinde amatör sporun ve eğitim kurumlarımızın ihtiyaç duyduğu spor tesislerini de bir yandan şehre kazandırmaya devam ediyoruz. Var olan tesislerin yenilenmesi ile ilgili çalışmalarımız da diğer bir taraftan devam ediyor. Amatör spor için var gücümüzle çalışıyoruz. Her geçen gün çok daha iyi bir yere doğru gideceğiz. Kağıtspor, kendi alanında Türkiye'nin bir markası haline geldi. Kağıtspor, milli takımlara verdiği sporcularla ülkemize çok önemli bir değer katıyor. Amatör sporun teşvik edilmesi anlamında da Kağıtspor'un katkısı önemlidir. Kağıtspor, diğer amatör spor kulüplerine katkı sunan lokomotiftir. Kağıtspor'u basketbolda gösterdiği başarının yanı sıra farklı branşlarda olmak üzere hem takım hem de bireysel oyunlarda gösterdiği başarılarla amatörün amiral gemisi olarak görüyoruz" şeklinde konuştu. - KOCAELİ