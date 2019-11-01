Son Dakika Haberleri: Başkan Büyükakın, Ankara'da istişare toplantısına katıldı
Son Dakika Politika Başkan Büyükakın, Ankara'da istişare toplantısına katıldı

Başkan Büyükakın, Ankara'da istişare toplantısına katıldı

6 saat önce

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Büyükşehir ve İl Belediyeleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Başkan Büyükakın, Ankara'da istişare toplantısına katıldı, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Büyükşehir ve İl Belediyeleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.


Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Büyükşehir ve İl Belediyeleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Başkan Büyükakın daha sonra TBMM'de çalışma ofislerinde AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Emine Zeybek, İlyas Şeker, Sami Çakır, Cemil Yaman ve Mehmet Akif Yılmaz'a nezaket ziyareti gerçekleştirdi. - KOCAELİ

Politika

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 11:39 Kaynak: İHA
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