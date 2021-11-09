Başkan Büyükakın; "Atatürk'ün emaneti tüm vatandaşlarımızın omuzlarındadır" - Son Dakika

'Atatürk'ün hepimize bıraktığı bir emanet var. Çocuklarımıza ve gençlerimize bu emaneti iyi anlatmalıyız" diyen Başkan Büyükakın, "Bu emanet dün olduğu gibi bugün de çok çalışarak ülkemizi daha ileriye götürmek, daha ileri bir medeniyet kurabilmektir. Bu emanetin sorumluluğu tüm vatandaşlarımızın omuzlarındadır" ifadesini kullandı.

Başkan Büyükakın sözlerine şöyle devam etti; "Atatürk'ü ebediyete uğurlamamızın ardından 83 yıl geçti.Bağımsızlığımızın önderi, bütün dünyaya örnek olmuş Gazi Mustafa Kemal Paşa'yı minnetle, saygıyla anıyoruz. İnsanlar ölür, geride eserleri kalır. Türkiye Cumhuriyeti; Atatürk'ün bize bıraktığı eşsiz bir eser. Türkiye Cumhuriyetinin her köşesi O'nu hatırlatan eserlerle doludur. Hayatı savaşlar, zaferler ve inkılaplarla geçti. Dönemin zor şartları onu çok yönlü bir insan yapmıştı. 'Ben gerektiği zaman, en büyük hediyem olmak üzere Türk milletine canımı vereceğim.' sözünde, bu milleti ne denli sevdiğini görürüz.

Erzurum Kongresinde: 'Vatan bölünmez bir bütündür' diyerek, Mondros mütarekesi ve işgal kuvvetleri karşısında, tutarlı, kararlı ve emin duruşunu görürüz. Sakarya savaşında: 'Vatanın her karış toprağı vatandaş kanıyla sulanmadıkça terk olunamaz.' diyordu.Bu sözünde, vatan kavramına, ne kadar büyük önem verdiğini görürüz. O, toplumun her kesimine kucak açmış bir liderdi. Köylüsü, kentlisi, kadını, erkeği, sanatçısıyla bu milletin lideriydi.

Hepimize bıraktığı bir emanet var. Bu emanet dün olduğu gibi bugün de çok çalışarak ülkemizi daha ileriye götürmek, daha ileri bir medeniyet kurabilmektir. Bu sanatçılarımızın, devlet adamlarımızın, sporcularımızın, eğitimcilerimizin, bilim adamlarımızın, öğrencilerimizin, hasılı her vatandaşımızın omuzlarında hissetmesi gereken bir sorumluluktur. Bizler,bu emanete layık olmaya çalışıyor, bu emanete sahip çıkıyor, işaret ettiği, muasır medeniyetler üzerine çıkmak için, gece gündüz çalışıyoruz.

Atatürk'ün, 'Yurt toprağı! Sana her şey feda olsun. Kutlu olan sensin. Senin için fedaiyiz.' sözlerindeki yüksek ideali yakalamaya çalışıyoruz. Onun mücadelesi bütün mazlum ülkelere örnek olduğu gibi batılı ülkelerin de hayranlığını kazanmıştı. Bu mücadele, bizlere örnek olmaya devam ediyor. Hedefimiz, dileğimiz, gayretimiz ülkemiz için…

10 Kasım'ın 83. yılında bu duygularla 'Yolun açık olsun' Türkiye diyor, vefatının 83. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları ile vatanımız uğruna fedakârca şehit ve gazi olan tüm kahramanlarımızı bir kez daha rahmetle, şükranla anıyorum."