Başkan Büyükakın: Balyanoz Koyu sahili beni çok mutlu ediyor - Son Dakika

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, tamamlanan Darıca Balyanoz Koyu'nda inceleme gerçekleştirdi. İnceleme sonrası, "Güzelliğine güzellik kattığımız Balyanoz Koyu yaz sezonuna hazır" diyen Başkan Büyükakın, "Vatandaşlarımızın hoşça vakit geçirebileceği sahil parkımızı tüm hemşerilerimizin görmesini arzu ediyorum" dedi. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, AK Parti İlçe Başkanı Ufuk Acay, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Dr. Hasan Aydınlık ve Sadık Uysal'ın da yer aldığı incelemede, teknik ekiplerin özveriyle çalışmasına vurgu yapan Başkan Büyükakın, "Yürüyüş yollarından sosyal donatılarına, yeşil alanlardan çocuklarımızın hoşça vakit geçirecekleri alanlarına kadar Balyanoz Koyu, geldiği son durumu haliyle beni çok mutlu ediyor" dedi.

"DARICA'YA ÇOK GÜZEL BİR PROJE DAHA"

"Balyanoz Koyu Sahil Düzenleme Projesi, spor alanlarıyla da vatandaşlarımıza hizmet edecek" vurgusu yapan Başkan Büyükakın, "Tabi şunu özellikle ifade etmem gerekir ki, Darıca Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Sahil Parkını sevgili milletimizin hizmetine sunmuştuk. Balyanoz Koyu Sahil Düzenleme Projesi ile Darıca ilçemize çok güzel bir projeyi daha kazandırmış olduk" diye konuştu. Kocaeli'nin daha yaşanabilir ve daha mutlu insanların olduğu bir kent olma hedefiyle çalıştıklarını da dile getiren Başkan Büyükakın, "Halkımızın arzularını ve isteklerini yerine getirmede tüm ekibimizle gayret ediyoruz" ifadelerini sarf etti.

PROJELERİMİZİ VATANDAŞIMIZIN BEKLENTİLERİNE GÖRE BELİRLİYORUZ

Darıca ilçesine 465 milyon TL'lik bir yatırım bütçesiyle hizmet etiklerini, bugüne kadar 86 projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, "Bizim gözümüz ve kulağımız kıymetli hemşerilerimizin ne dediğine bakıyor. Söylediği her söz, gösterdiği her istikamet bizim en önemli önceliğimizdir. Biz milletimizi dinliyor, önerilerini inceliyor, hedeflerimizi ve projelerimizi vatandaşımızın beklentilerine göre belirliyoruz. Bu inceleme vesilesiyle gerek kentimize gerekse Darıca ilçemize Balyanoz Koyu sahil düzenlememizin hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuşarak açıklamasını tamamladı. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ise "Tahir Başkanımıza bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Balyanoz Koyu Sahili çok güzel oldu. Vatandaşlarımız bu hizmet için çok teşekkür ediyorlar. İnşallah her geçen gün Tahir Başkanımızla şehrimize çok daha güzel hizmetler üretmeye devam edeceğiz" ifadelerini sarf etti.