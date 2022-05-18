Başkan Büyükakın: Bizim motivasyonumuz halkımıza olan sevgimiz - Son Dakika

Başkan Büyükakın: Bizim motivasyonumuz halkımıza olan sevgimiz

Başkan Büyükakın: Bizim motivasyonumuz halkımıza olan sevgimiz
Son Güncelleme: 18.05.2022 12:21

STK'larla buluşmalarını aralıksız sürdüren Başkan Büyükakın, "Azim ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz'' dedi.

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği olağan kongresinde yeniden seçilen Kadir Durmuş ve yönetiminin yanı sıra Sağlık-İş Sendikası Başkanı Sedat Balkan ile Kocaeli Fotoğraf Sanatı Dernek Başkanı Duygu Nazire Kaşıkçı ve yönetimlerini makamında konuk etti. Çocuğundan gencine, kadınından yaşlısına her yaştan insanın mutlu olması için çalıştıklarını birlikteliklerde dile getiren Başkan Büyükakın, "Bizim için en büyük mutluluk şehrimizde ki insanların mutluluğudur. Kıymetli hemşerilerimizin mutlu oldukları işleri yaptığımızda ve onların yüzü güldüğünde bizlerde mutlu oluyoruz" dedi.

"HEPSİNE BİR KEZ DAHA TEŞEKKÜRLERİMİ SUNUYORUM"

Yeniden seçilerek göreve başlayan Durmuş ve yönetimini tebrik eden Başkan Büyükakın, "Vatandaşımız mutlu olsun diye elimizden geleni yapıyoruz" diyerek esnaf temsilcileriyle sohbet etti. Pandemi döneminde esnaflara ve özellikle sağlık çalışanlarına destek olmak için çaba sarf ettiklerini de belirten Başkan Büyükakın, "Sağlık çalışanlarımız Covit-19 ile çok büyük bir mücadele etti. Hepsine bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. Birlikteliklerde ayrıca Başkan Büyükakın, "Elbette Büyükşehir Belediyesi olarak varlık sebebimiz hemşerilerimizin mutluluğudur. Esnaflarımıza her fırsatta destek olmak için elimizden geleni yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz" vurgusu yaptı.

"HEP BİRLİKTE ÇALIŞMALIYIZ ÇÜNKÜ HEPİMİZ BİR ARADA GÜZELİZ"

Kocaeli'nin sanatından kültürüne, sporundan turizmine kadar her alana dönük çalışmalarda Sivil Toplum Kuruluşlarının fikirlerine ve önerilerine değer verdiklerini de dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın, "Her fırsatta ifade ettiğimiz gibi şehrimizin tüm kültürel değerlerini yaşatmak için çalışıyoruz. Bir taraftan da yöresel kültür zenginliklerimiz de unutulmamalıdır. Bu noktada gerek STK'larımıza büyük görev düşerken, bu noktada şehrimizin kültürel değerlerini geleceğe taşıyacak sanatçılarımıza da ihtiyacımız var. İşte kentimiz için hep birlikte çalışmalıyız. Çünkü hepimiz bir arada güzeliz" diye konuştu.

"AZİM VE KARARLILIKLA YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ"

Birlikteliklerde konuklarıyla samimi bir şekilde ilgilenen ve kentle ilgili önerilerini dinleyen Başkan Büyükakın, "Ülkemizi ve şehrimizi büyütmeye, güçlendirmeye ve geliştirmeye çalışıyoruz. Azim ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Bizim motivasyonumuz halkımıza olan sevgimizdir" ifadelerini de sarf etti.

Kaynak: Bültenler

Sivil Toplum Kuruluşları, Tahir Büyükakın, Kocaeli, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkan Büyükakın: Bizim motivasyonumuz halkımıza olan sevgimiz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Büyükakın: Bizim motivasyonumuz halkımıza olan sevgimiz - Son Dakika
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