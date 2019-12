Gebze'de katıldığı bir programda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Bu milletin evlatları bu topraklarda her zaman dünyanın nöbetini tutmuş, bu dünyaya adalet, barış ve kardeşlik götürmüştür" dedi.



Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, İnsani Yardım Vakfı (İHH) Gebze Bölge Temsilciliği ve MÜSİAD'ın işbirliğiyle başlatılan "Suriye Kamplarına Un Yardımı" kampanyasının törenine katıldı. Gebze Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen töre de bir konuşma gerçekleştirilen Başkan Büyükakın, göç ve mültecilik konusu eskiden beri var olan uzun zaman uğraşılan ve hiçbir zaman ortadan kalkmayan bir mesele olduğunu belirterek, "Aslında insanların var olduğu anlardan bu yana Habil ile Kabil'den beri hep bir zalim var hep bir mazlum var. Önemli olan nerde durduğumuzdur. Zalimin yanında mı duracağız mazlumun yanında mı duracağız. Zulüm mü yapacağız, adalet mi dağıtacağız. Elhamdülillah bu milletin evlatları bu topraklarda her zaman dünyanın nöbetini tutmuş, bu dünyaya adalet, barış ve kardeşlik götürmüştür. Ceddimizin hakim olduğu topraklara zulüm girememiştir" dedi.



AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş ve çok sayıda davetlinin ve vatandaşların da hazır bulunduğu törende "Kudüs bölgesini hakimiyetimiz altında 300 yıldan fazla tutarken, orada bir tek insanın gözyaşı dökülmedi" diyerek sözlerini sürdüren Büyükakın, "Kimsenin burnu kanamadı. Biz ne zaman oradan uzaklaştık, bu emperyalistler ve küresel güç odakları ne zaman orada ki petrolü keşfettiler ilgi odakları petrol oldu. Ondan sonra oraya huzur gelmedi. Her seferinde yeni oyunlarla gelirler. Her seferinde başka bahaneler bulurlar. Her seferinde orada ki insanlara kan ve gözyaşı bıraktılar. Amerika'ya gittiklerinde orada ki yerli halkın elinde ne varsa aldılar, zulmettiler. Afrika'ya gittiler orayı yağmaladılar. Biz gittiğimiz yere barış, kardeşlik ve huzur götürdük. Onlar bizim götürdüğümüz medeniyeti ve kardeşliği ortadan kaldırmak için saldırdılar. Hatırlayın, Bosna'da katliama başladıklarında bizim orada ki en sembolik eserlerimize saldırdılar. Oradaki camilerin minarelerine saldırdılar. Meşhur Mostar köprüsüne saldırdılar. Çünkü o bizim orada tesis ettiğimiz kardeşliğin kilit taşıydı" diye konuştu.



Mülteci çocukların ölmesine göz yummayacaklarını belirten Büyükakın, "Elhamdülillah Cumhurbaşkanımız da bunu söyledi. Gözlerine baka baka. O kıyıya vuran ve batırılan gemilerde ki boğulan çocukları hatırlatarak söyledi. Bize düşen gücümüz ve nefesimiz yettiğince, ömrümüz var olduğu sürece bunla ilgili mücadelemizi devam ettirmektir. Sefer bizden zafer Allah'tandır. Biz sadece gayretten sorumluyuz" şeklinde konuştu. - KOCAELİ