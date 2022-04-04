Başkan Büyükakın, Cem Evleri'nin başkanlarıyla buluştu - Son Dakika
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Başkan Büyükakın, Cem Evleri'nin başkanlarıyla buluştu

04.04.2022 11:32
Başkan Büyükakın, Cem Evleri'nin başkanlarıyla buluştu

Kocaeli'deki Cemevleri'nin dernek başkanlarıyla buluşan Başkan Büyükakın, "Şehrimizin tamamındaki Cemevlerimize her türlü desteği veriyoruz" dedi

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, İzmit Tavşantepe Cemevi Başkanı Aliekber İncesu, İzmit Gültepe Cemevi Başkanı Aliediz Göksu, Derince Çınarlı Cemevi Başkanı İrfan Yoloğlu, Derince İmam Hüseyin Cemevi Başkanı Gürsel Önder, Körfez Cemevi Başkanı Ziya Karadağ, Çayırova Cemevi Başkanı Halil İbrahim Araz, Gebze Ulaştepe Cemevi Başkanı Teslim Yıldız, Gebze Mudurnutepe Cemevi Başkanı Dursun Ali Akbaş'ın yanı sıra Balören Köyü Muhtarı Ahmet Demir, Bayraktar Köyü Muhtarı Alicevat Tomardur ve Mecidiyeköy Muhtarı Fahrettin Korkutata ile bir araya geldi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Cemevleri Koordinatörü Mutlu Beyazgül'ün de yer aldığı buluşmada, kent genelinde inşaatı devam eden ve bitme aşamasına gelen Cemevleri ile köylerden gelen talepler değerlendirildi.

BÜYÜKAKIN'IN SÖZLERİ MUTLU ETTİ

Toplantıda ortaya konan destekler ve bundan sonraki süreçte verilecek desteklere de hazır olduklarını dile getiren Başkan Büyükakın'ın sözleri toplantıda memnuniyete neden oldu. Cemevlerinin ihtiyaçlarının giderilmesi hususunda yapılan toplantıda Genel Sekreter Yardımcılar Dr. Hasan Aydınlık ve Sadık Uysal da hazır bulunan isimlerdi. Mecidiyeköy Muhtarı Fahrettin Korkutata, Başkan Büyükakın'ı köyüne davet ederken, İzmit Gültepe Cemevi Başkanı Aliediz Göksu, Büyükşehir Belediyesi'nin kendilerine verdiği destekten ötürü ayrıca teşekkür etti. Başkan Büyükakın görüşmede, "Şehrimizin tamamındaki Cemevlerimize her türlü desteği veriyoruz. Bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. Cemevlerimizin eksikliklerini ve taleplerini biliyoruz. Bu eksikliklerin tamamını gidereceğiz" dedi.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN'A TEŞEKKÜR ETTİLER

İzmit Tavşantepe Cemevi'nin bitirilmesinin yanı sıra yakın zamanda açılıp hizmete başlamasının da istişare edildiği birliktelikte, köydeki çiftçilere yönelik desteklerin devam edecek olması da memnuniyet oluşturdu. Tüm Cemevleri başkanları ve muhtarlar, taleplerinin karşılanması noktasında samimi ortamda geçen toplantıdan dolayı Başkan Büyükakın'a teşekkür etti. Başkan Büyükakın ayrıca Hacıbektaş Veli Hazretlerinin türbesini de ilk fırsatta ziyaret edeceğini dile getirdi.

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Mecidiyeköy, Kocaeli, Cemevi, Göksu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

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