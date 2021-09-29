Başkan Büyükakın, "Çocuklarımızı sosyal medyanın risklerinden korumalıyız"

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Körfez Fatih Sultan Mehmet Bilgi Evi'nde ve Akşemseddin Akademi Lisesi'nde eğitim gören öğrencilerin annelerine "Değerler Eğitimi" başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi. Söze, "Aslında her şeyi çocuklarımız için yapıyoruz" diyerek başlayan Başkan Büyükakın, "Onları ne kadar iyi yetiştirirsek ve ne kadar başarılı olurlarsa ülkemiz o kadar güçlü olacak. Gerçek gayemiz onların daha başarılı olması için onların daha güzel bir dünyada yaşaması içindir" dedi.

"MİLLETİNE BAĞLI BİR GENÇLİK YETİŞSİN İSTİYORUZ"

Başkan Büyükakın, "Sular aksın, sokaklar temiz olsun, güzel parklar olsun, daha az trafik olsun diye çalışıp duruyoruz ama bütün bunların ötesinde Fatih Sultan Mehmet Han'ın bir sözü var ki; 'Şehri imar ederken nesli ihya etmeyi unutursanız gün gelir o ihmal ettiğiniz o nesil imar ettiğiniz o şehri imha eder diyor'. Aslında gerçek meselede budur. Mili Eğitime vermiş olduğumuz bu katkıyla çocuklarımız liseyi bitirdiğinde bir dil öğrenmiş, tarihine, devletine, milletine ve bayrağına bağlı, saygı ve sevginin yanı sıra fedakarlıkla çalışan, bir spor dalıyla ya da güzel sanatların bir dalıyla veya her ikisiyle birlikte ilgilenen, ülkesinin meselelerine ve dünyada ne olup ne bittiğiyle ilgili, vatanına ve milletine bunun yanında ailesine bağlı bir gençlik yetişsin istiyoruz" diye konuştu.

"KUL HAKKINI ANNEMDEN ÖĞRENMİŞİM"

"Aslında milletimize yakışan bir nesil olsun istiyoruz" diyerek konuşmasına devam eden Başkan Büyükakın, şunları söyledi: "Bu zaman zor biliyorsunuz. Çocuklarımızın savrulmasının önüne geçmek, sahip çıkma gayretinin bir uzantısı aslında buralar. Milli Eğitim Müdürümüz ile birlikte bu merkezlerde etüt destekleriyle birlikte değerler eğitimi dersleri veriyoruz. İnşallah faydalı olacağına inandığımız bu çalışmayla hiçbir emek boşa çıkmaz. Her emeğin bir karşılığı olur. Üç evladı olan bir baba olarak sizlere şunu söylemek isterim, çocuklarınıza bugünkünden daha çok emek verin. Ben yıllarca hep babamdan etkilendiğimi düşünmüşümdür. Yaş kırkı devirdikten sonra anladım ki aslında annemden daha çok etkilenmişim. Kul hakkını annemden öğrenmişim. Helali haramı ondan öğrenmişim" ifadelerini sarf etti.

"SOSYAL MEDYA ÇOCUKLAR İÇİN CİDDİ RİSKLER İÇERİYOR"

"Çocuklarımızı ahlaklı, milli ve manevi değerlere bağlı yetiştiren aslında annedir" diyerek sözlerini sürdüren Başkan Büyükakın, "Toplumu ayakta tutan, milleti güçlü kılan annelerdir. Bunun için size, bu milletin geleceği çok şey borçludur. Allah rızası için lütfen çocuklarınızı ve ailelerinizi asla ihmal etmeyin. Çocuklarınız internette ne yapıyor, sosyal medyada ne yapıyor bunları mümkün olduğu kadar takip edelim. Çünkü sosyal medya veya dijital mecralar gerçekten çocuklar için ciddi riskler içerebiliyor. Çok ciddi manada kötüye kullanım durumları olabiliyor. Beğeni alabilmek için farklı tutum ve davranışlara girenler var. Bunların temelinde belki çocuklarımızı ihmalden ve ilgi göstermemekten dolayı oluyor. Sizlerden bu hayatın bir parçası olmanızı istiyorum. Çocuklarınızın ne yaptığıyla ilgilenmelisiniz. Hiçbir çocuğumuzu ve gencimizi kaybedemeyiz" diyerek konuşmasını tamamladı.