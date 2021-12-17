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Başkan Büyükakın, Dadaşları konuk etti - Son Dakika

Başkan Büyükakın, Dadaşları konuk etti

17.12.2021 09:55
Başkan Büyükakın, Dadaşları konuk etti

Başkan Büyükakın, Körfez Belediyesi'nin kardeş şehri Erzurum'un Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar ve beraberindeki heyeti makamında konuk etti.

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Körfez Belediyesi'nin kardeş şehri Erzurum'un Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar ve beraberindeki heyeti makamında konuk etti. Nazik ziyaretleri için konuklarına çok teşekkür eden Başkan Büyükakın, "Erzurum'un güzel ve mert insanıyla bugün bir arada olmaktan dolayı çok mutluyum. Bugün Erzurum'un tüm güzel havasını getirdiğiniz ve samimiyetini bir kez daha bize yaşattığınız için sizlere teşekkür ediyorum" dedi. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt'ün de yer aldığı ziyarette "Ülkemiz için güzel ve hayırlı işler yapanlardan, milletin derdiyle dertlenenlerden Allah razı olsun" diyen Başkan Büyükakın, "Melik başkanımız da Çat için çalışıyor, dertleniyor. Kendisine ve tüm ekibine başarılar diliyorum" ifadelerini de sarf etti.

"KITLAMA ÇAY İÇTİK, DEVLET VE MİLLET MESELELERİNİ KONUŞTUK"

"Çifte Minareli Medresesi, Yakutiye Medresesi, Lalapaşa Camisi, Tortum Şelalesi, Narman Peribacaları, Bar oyunu, Üç Kümbetleri ve Çoban Dede Köprüsü gibi içerisinde çok büzük zenginlikleri bulunduran Erzurum, ülkemiz için çok önemli bir kenttir" diyerek konuklarıyla sohbet eden Başkan Büyükakın, "Kocaeli'nde Erzurumlu hemşerilerimizin her daim desteğini gördük. Konukseverlikleriyle birlikte kıtlama çay içtik, devlet ve millet meselelerini konuştuk. Dadaşlar diyarı Erzurum'un yiğit insanlarıyla kalpten muhabbet kurduk, gardaşlarımızla şehrimiz ve ülkemiz için çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

"TOPTAN ASKER OLDU, GÖĞSÜNÜ NAMERDE ÇİĞNETMEDİ"

Birliktelikte kendilerini samimiyetle kabul eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'a teşekkür eden Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar ise "Kıymetli Tahir Başkanım, sizleri biz yakından takip ediyoruz. Çalışmalarınızı ve eserlerinizi biliyoruz. Erzurumlu hemşerilerimiz de sizden övgüyle bahsediyor, ne kadar yiğit ve mert olduğunuzu söylüyorlar. Ben bir kez daha bizleri makamınızda ağırladığınız için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. Görüşmede ulusal ve uluslararası konular üzerine de değerlendirmelerin yapıldığı birliktelikte, "Bağımsızlığımız için yapılması gerekeni yapan Erzurum'un kadim değerlerinden Nene Hatun başta olmak üzere ülkemizin özgürlüğü için canını seve seve veren tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Kurutuluş Savaşı'nda Erzurum toptan asker oldu, göğsünü namerde çiğnetmedi, düşmana boyun eğmedi. Bugün de hala aynı ruhla hareket ediyor. Hepinizden Allah razı olsun. Erzurum'daki tüm vatandaşlarımıza selamlarımızı da iletmenizi sizlerden özellikle rica ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Başkan Büyükakın, Dadaşları konuk etti

Körfez Belediyesi, Melik Yaşar, Erzurum, Körfez, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Başkan Büyükakın, Dadaşları konuk etti - Son Dakika


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