Son Dakika Haberleri: Başkan Büyükakın'dan engelli personele doğum günü sürprizi
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Başkan Büyükakın'dan engelli personele doğum günü sürprizi

8 saat önce

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın, Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi engelli personeli Enis Korkut İnal'ın doğum günü için talep ettiği pasta isteğini geri çevirmedi.

Başkan Büyükakın'dan engelli personele doğum günü sürprizi, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın, Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi engelli personeli Enis Korkut İnal'ın doğum günü için talep ettiği pasta isteğini geri çevirmedi.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil alanlar Dairesi engelli personeli Enis Korkut İnal, doğum günü için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın'dan pasta istedi. Başkan Büyükakın, İnal'ın isteğini geri çevirmedi ve doğum günü pastası gönderdi. Başkan Büyükakın'ın gönderdiği pastayı gören Enis Korkut İnal, şaşkınlığını gizleyemedi. Mesai arkadaşları ile birlikte mumları söndüren Enis Korkut İnal, pastasından mesai arkadaşlarına ikram etti. Arkadaşlarının doğum günü tebriklerini kabul eden İnal, doğum günü pastası için Başkan Büyükakın'a teşekkür etti.


Başkan Tahir Büyükakın'a telefon ile ulaştığını belirten Enis Korkut İnal, "Doğum günümden bir gün önce Başkan Büyükakın'ı aradım. Doğum günüm için pasta istedim. O da söz verdi, yarın doğum günü pastası göndereceğim dedi ve bugün pastam geldi. Başkanıma çok teşekkür ediyorum" dedi. - KOCAELİ

Tahir Büyükakın, Korkut, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 12:34 Kaynak: İHA
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