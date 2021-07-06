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Başkan Büyükakın'dan Hyundai'e Tebrik Ziyareti - Son Dakika

Başkan Büyükakın'dan Hyundai'e Tebrik Ziyareti

06.07.2021 11:07
Başkan Büyükakın'dan Hyundai'e Tebrik Ziyareti, System.String[]

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, 2002 yılından bugüne kadar 1. 8 milyondan fazla araç ihracatı gerçekleştiren Hyundai Assan fabrikasını ziyaret etti.

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, 2002 yılından bugüne kadar 1. 8 milyondan fazla araç ihracatı gerçekleştiren Hyundai Assan fabrikasını ziyaret etti. Markanın Avrupa'daki kompakt otomobil üssü konumundaki Hyundai Assan, 2 bin 550 çalışanıyla maksimum 230 bin adet i10, i20 ve BAYON modellerinin üretildiği, bu araçların 40'tan fazla ülkeye ihraç edildiği, bunların başında Almanya, İngiltere ve İtalya gibi ülkeler geldiği bilgisini de aldı. Nitelikli insan kaynağının karşılanması hususunda da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin USTAM projesiyle önemli bir adım atılmasına karar verilen toplantıda, "Sanayicimizin ve bugün gerçekleştirdiğimiz Hyundai otomobil fabrikamızın nitelikli insan kaynağına USTAM projesiyle cevap vereceğiz" açıklamasını yaptı.

"TOPLAM BIR MILYON METREKARELİK ALANDA"

Hyundai Assan Fabrikasının CEO'su Sangsu Kim, üst düzey yöneticileri Hongman Yoon, Wongyun Park, Uygur Koşal, Barbaros Yıldırım ve Gökhan Şahin'in yer aldığı ziyarette, fabrikanın üretimine tanık olan Başkan Büyükakın, çalışanlarla da bir araya geldi. Toplam bir milyon metrekarelik alana sahip olan ve Hyundai Motor Company'nin denizaşırı ülkelerde kurduğu ilk üretim tesisi olma unvanını da elinde bulunduran Hyundai Assan İzmit Fabrikası'nın farklı bantlarındaki araçlarla alakalı bilgi alan Başkan Büyükakın, Türkiye'nin en büyük ihraç kalemlerinden biri olan otomotiv sanayindeki devasa yatırımı ile hem katma değer hem de döviz girdisiyle ülke ekonomisine katkıda bulunması nedeniyle Hyundai yetkilerini ve çalışanlarını tebrik etti.

"BİLGİNİN BURADA ÜRETİME DÖNÜŞTÜĞÜNE TANIK OLDUK"

Hyundai Assan, tam 24 yıldır Türkiye'de kesintisiz olarak üretim gerçekleştirdiği bilgisini alan Başkan Büyükakın, bugüne kadar 2 milyon adetten fazla aracı bantlardan indiren Hyundai Assan, son olarak 2020 yılındaki 171 milyon Euro'dan fazla yatırım yaparak farklı modeler üretmesindeki yüksek teknolojinin önemine ziyaretinde vurgu yaptı. Hyundai Assan'ın ihtiyaç duyacağı mesleklere göre yetiştirilecek insan kaynağı için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin USTAM projesiyle ortak adımlar atılacağının da vurgulandığı ziyarette, bu eğitimlerde kullanlmak üzere motor, robot ve diğer ihtiyaçlara dönük gereksinimlerin de Hyundai tarafından karşılanacağı belirtildi. Hyundai'nin Güney Kore dışında, denizaşırı ülkelerde kurduğu ilk fabrika olma özelliğini taşıdığına dikkat çeken Başkan Büyükakın, "İhracat noktasında yakalanan başarı nedeniyle Hyundai yönetimini ve çalışanlarını tebrik ediyorum. Çok büyük emek ve bilginin burada üretime dönüştüğüne tanık olduk. Otomotiv sektörünün ülke sanayimizin lokomotifi durumundadır. Bu sektör sadece kendine değil iş birliği yaptığı alanlara ve tedarikçilerine de büyük bir ekonomik katkı sunmaktadır" şeklinde konuştu.

"GENÇLERİMİZİN MESLEK SAHİBİ OLMASINI İSTİYORUZ"

USTAM projesinin sanayicinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağına büyük katkı sunacağının altını çizen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, "Kentimizde yaşayan herhangi bir mesleği olmayan gençlerimizin meslek sahibi olmasını istiyoruz. Ustam projemizle mesleki ve teknik eğitim vereceğiz. Bu sayede istihdama ve nitelikli insan kaynağına katkı sunacağız" ifadelerini sarf etti. Hyundai yönetimini konuk severlikleri içinde teşekkür eden Başkan Büyükakın, çekilen hatıra fotoğrafı sonrası ziyaretini tamamladı.

Başkan Büyükakın'dan Hyundai'e Tebrik Ziyareti

Hyundai Assan, Hyundai, Kocaeli, Ustam, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Başkan Büyükakın'dan Hyundai'e Tebrik Ziyareti - Son Dakika


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