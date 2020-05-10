Başkan Büyükakın'dan mesaideki çalışanlara baklava ikramı - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gölcük'te devam eden duble yol çalışmalarını inceleyerek çalışanlara baklava ikram etti.



Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Gölcük Maraşel Fevzi Çakmak Caddesi'nde devam eden duble yol çalışmalarını inceledi. Gece geç saatlerde asfalt serimi işlemini yapan, çalışanlara baklava ikram eden Başkan Büyükakın'a, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu da eşlik etti. İncelemeler sonrası bir açıklama yapan Başkan Büyükakın, "Maraşel Fevzi Çakmak Caddesi, Gölcüklü hemşehrilerimin uzun zamandır beklediği ve hayal ettiği bir caddeydi. Caddemizi bitirmek üzereyiz. Altyapısından üst yapısına kadar değişiklik yaptık. Çok ciddi kamulaştırma çalışmaları yapıldı. Az bir çalışmamız kaldı. İnşallah önümüzdeki birkaç gün içerisinde bitecek" dedi.



Sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata dönüştürdüklerini söyleyen Büyükakın, "Şehrin birçok yerinde sokağa çıkma yasağını bir fırsat olarak değerlendiriyor ve çalışıyoruz. Ekiplerimiz geç saatlerde bile çalışıyorlar. Ben başta yönetici arkadaşlarımız olmak üzere tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Onlar gece gündüz geç vakitlere kadar çalışıyorlar. Hepsinden Allah razı olsun. Gölcük ilçemize hayırlı uğurlu olsun. Az bir zaman kaldı. Bu inşaat çalışmaları devam ederken ister istemez esnaflarımızın sıkıntıları oluyor. Bu sıkıntıları en aza indirmek için elimizden gelen tüm gayreti sarf ediyoruz. Bu süre zarfında rahatsızlık vermiş olduğumuz esnafımız da hakkını helal etsin. İnşallah çok daha hızlı bir şekilde çalışmalarımızı yapmak için tüm tedbirlerimizi alıyoruz. Bu şartlarda eldeki imkanın en iyisini yaptığımıza inanıyorum. Burada emeği geçen tüm arkadaşlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay ve Fen İşleri Daire Başkanı Ayşegül Yalçınkaya'nın yanı sıra projeden sorumlu teknik ekibin de hazır bulunduğu incelemede açıklamalarına devam eden Başkan Büyükakın, "Bizler icra makamıyız. Bunun için şehrimizin her noktasında çok çalışmak zorundayız. Kentimize hizmet etmek içinde çalışanlarımızla birlikte gayret gösteriyoruz. Esasen bu kente hizmet ederek bize verilen bu emanetin gereğini yerine getiriyoruz. Bize vatandaşımızın verdiği görevi yerine getiriyoruz. Bunu da çalışan arkadaşlarımızla yapıyoruz. Onlar mutlu olmadığı sürece, alın terinin karşılığını almadığı sürece istenen işlerin çıkması mümkün değildir. Onun için her zaman çalışanlarımızın yanındayız. Onlarla beraber hep birlikte belediyeyiz. Tüm çalışan kardeşlerimden Allah razı olsun. Allah emeklerinin karşılığını hakkını vermek için elimize güç ve imkan versin" şeklinde konuştu. - KOCAELİ